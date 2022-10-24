第3季季報有些失準的現代汽車傳來好消息，在高價位豪車以及休旅車熱銷，還有韓元大貶增加競爭力之下，現代汽車24日上修全年營收以及獲利能力。

這家韓國最大車商指出，由於供應鏈斷鏈問題尚未完全解決，晶片以及部分零組件還是短缺下，預估今年汽車銷售量僅401萬輛，與之前預測的432萬輛相比，減少7%左右。

現代汽車預測，本季全球晶片以及零組件不夠用的問題可望逐步好轉，外部不確定性因子還是繼續存在，包括通貨膨脹、供應鏈中斷，還有地緣政治問題所引發的原物料價格上下波動等。

然而，現代汽車還是上修全年營收成長率，從先前預期的13到14%，調高至19到20%。再者，現代的營益率也同步從原先的5.5到6.5%，提高至6.5至7.5%。

營收規模打進全球前5大的現代汽車集團，第3季營業利益減少3%，因為撥出1.36兆韓元，約9.06億美元，修復引擎有瑕疵的召回車輛之用。上周宣布的這項準備金，也占第3季2.4兆淨利過半以上。

至於上季營收，現代大增31%來到37.7兆韓元，外界則預估為36兆韓元。現代汽車集團以現代汽車為首，起亞屬於分公司，Genesis則是高單價獨立豪車品牌。