新北市立鶯歌工商今日啟用校內三鶯創藝館，結合新北市首創的頂尖群科計畫，與台北商業科技大學和台華窯、新旺集瓷、傑作陶藝、中國砂輪、全球傳動、東龍珠集團等鶯歌6家在地業者合作，簽約全國唯一陶瓷創藝產官學的MOU，培養國際級設計、美學及陶藝的技職人才，學生未來出社會可縮短學用落差、無縫接軌。

鶯歌工商指出，本次三鶯創藝館開幕式活動，學生帶領來賓體驗傳統暗房設備，實際沖洗、修復鶯歌地區的早期照片，會場用「老照片新風貌」主題，展出學生蒐集的家中老照片，分析照片的風土民情、衣著和建築風格，再透過照片的修整與和上色，讓照片還原成新的意象，培養學生的美學素養。

學生姚凱齡表示，自己選用的是姨婆、姨公的結婚照，姨公早已過世，但是透過老照片的修復，她感覺穿越時空參與姨婆、姨公的人生大事；選修攝影創作的學生翟祈恩說，在校內可以使用數位科技學習碩果僅存的手工底片沖洗課程，相當難得，看到照片顯像的瞬間，成就感滿滿。

另外，活動現場也展出鶯歌宏洲窯業、學生共同研發的創意陶瓷隔熱墊、全台無雙的傳統膠彩技法教學創作作品，其中廣告設計科學生蘇廷融、陳羿安、詹竣安、羅鈺婷也透過新北市頂尖群科計畫，順利購置專業攝影與後製工具，完成高水準的畢業MV。

鶯歌工商校長顏龍源表示，藉由頂尖群科計畫的支持，校內學生可以使用業界才有的頂尖科技設備，進行多元、創意的跨領域設計影音創作。北商大創新設計與經營學院院長彭勝龍說，北商大願意為培育台灣設計、陶藝人才盡一分心力，期待與鶯歌工商、在地產業合作，培育學生成為未來設計界的推手。

教育局長張明文表示，新北市4年投入4億元在技職教育，並推動「贏得未來技職人才」計畫，希望為技職學校打造全國頂尖的課程及學習環境，配合北商大、鶯歌6大產業、老街商圈、陶博館、國立台灣研究發展中心及新北美術館等藝文資源，培育更多藝術、設計、美學及陶藝人才。