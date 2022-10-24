隨著AI人工智慧醫療發展，各大醫院積極往智慧化醫院邁進，衛福部屏東醫院日前也積極導入智慧抽血櫃台設備服務，成為屏東首家導入智慧採血解決方案的區域醫院，院方表示，抽血檢驗自動化不僅節省時間、加速流程，醫療人員也更有心力協助衛教及回應民眾諮詢。

近年來屏東醫院積極發展智慧醫療，從打造智慧醫檢環境開始，引進智慧抽血櫃台，讓檢驗流程自動化，不僅患者等待時間縮短，醫護人員作業流程也更加簡便。

針對傳統抽血與智慧抽血櫃台不同，屏東醫院院長王照元表示，最大改變在於節省原本手工作業時間，包含手動貼管、人員運輸、分類檢體等步驟，這些作業非常耗時、耗力，但現在有了備管機自動貼標籤，可以降低人工錯誤及備管工作，醫檢人員也更有充裕時間替病人進行諮詢及衛教。

考量長者及部分患者行動較為不便，屏東醫院設有友善高齡抽血室，抽血室內設有一張可調整高度的升降桌，專為高齡及輪椅患者服務，可以調整符合患者坐姿高度來執行抽血任務，讓患者在抽血時感覺更舒適。

王照元表示，智慧抽血櫃台引進除了縮短病人等候時間、提升病人身分辨識效率、大幅縮短檢體運送時間、減少採檢試管使用量，且能達到減少醫療廢棄物的環保觀念，是邁向永續經營的重要指標及投資決策。

王照元強調，抽血櫃台與檢驗自動化對於屏東醫院邁向智慧醫院的規畫雖是一小步，但確是重要里程碑。他也承諾，未來除了將持續招攬醫學中心醫師加入醫療團隊，也會導入更先進的醫療儀器設備，持續向前精進，以提升屏東地區醫療水平與落實在地醫療。