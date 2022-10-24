國際郵輪掛靠入境旅遊操作指引重點(航港局提供)

指揮中心今（24）日核定交通部陳報的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引，並同時解除2020年2月6日函示禁止國際郵輪靠泊我國港口的「禁郵令」，宣告國際郵輪來台解封。交通部航港局今日也同步將指揮中心核定的操作指引函知郵輪相關業者，歡迎國際郵輪儘快恢復造訪台灣，促進郵輪產業發展。

全球疫苗施打普及與整體疫情漸趨緩和，歐、美、澳洲、亞洲的新加坡與南韓等地區郵輪已陸續復航，指揮中心10月13日擴大國境開放後，核定交通部陳報的國際郵輪操作指引，宣布國際郵輪得以復航台灣。

航港局表示，國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引是參考歐盟、美國與澳洲郵輪防疫措施，就旅客、郵輪業者及旅行業應具備資格等重點，並考量郵輪屬人群高度密集、長航程、脆弱族群旅客比例相對高的特殊旅遊型態所擬定。

母港作業部分，建議旅客登船前接種至最新疫苗建議接種劑次滿14天，登船時須具當日或前一日家用快篩陰性結果（登船日有症狀，須再次快篩），另由郵輪業者提供防疫包，建議旅客於航程中每3天快篩。

若旅客於自主防疫期間建議暫緩登船；如需搭乘，登船後須每2日快篩至自主防疫期滿；倘出現陽性確診者，航程期間輕症於船上隔離，重症下船就醫，確診者之密切接觸者，由船醫每日快篩。

掛靠入境旅遊部分，除疫苗部分與母港操作相同建議外，下船入境前須提供登岸當日或前一日內快篩陰性結果（登船日有症狀，須再次快篩），始得入境。當郵輪發生具規模疫情或持續發生傳播鏈，不論母港或掛靠郵輪，業者均應配合主管機關採取調整航程、限縮旅客登岸遊覽等加強性或預防性控制措施。

航港局表示，即日起郵輪靠泊進行加油加水及民生物資補給將比照商船模式辦理，同步停止適用「因應嚴重特殊傳染性肺炎申請國際郵輪靠泊國際商港進行加油加水及民生物資補給作業程序」，國際郵輪運補作業將恢復為疫情前作業方式。