客家圓樓轉型為「台灣客家八音戲曲推廣中心」，今天正式啟用。（李京昇）

客家圓樓轉型成為全國唯一客家戲曲文化地標。（李京昇）

苗栗縣後龍鎮高鐵特定區的主要地標客家圓樓，歷經近半年的閉館及整建後，成功轉型臺灣客家八音戲曲推廣中心，24日揭幕後以嶄新面貌開始營運，為國內首座台灣客家八音及傳統戲曲的推廣基地。

苗栗縣府文化觀光局長林彥甫說，縣府積極推動民間參與公共建設政策，鼓勵民間挹注資金提升經營效率並減輕政府財政負擔，依促參法辦理客家圓樓「營運移轉案」，最終遴選出優秀的翔崴文化公司，並在今年6月27日完成營運移轉簽約後，即閉館裝修，轉型為台灣客家八音戲曲推廣中心，今天起正式啟用。

目前1樓為舞台區，會有不定期的傳統藝術表演，還有主題咖啡館和小市集展示區作為地方共享的交流平台；2樓規畫常設展覽區、特展區、多媒體會議廳及DIY藝文區等。

苗栗縣長徐耀昌表示，非常高興和大家一同見證這歷史性的一刻，變身後的台灣客家八音戲曲推廣中心，儼然已是國內最具規模也最醒目的客家八音戲曲文化地標。

有翔崴文化有限公司與榮興客家採茶劇團、陳家班北管八音團等團隊攜手合作，這些都是金曲傳藝獎的常勝軍，將來能以多元方式介紹客家八音戲曲藝術，並培訓更多子弟兵傳承客家八音與戲曲文化，發揚傳統藝術精髓，讓客家文化源遠流長。

徐耀昌表示，期許藉由知名的榮興客家採茶劇團及陳家班北管八音團攜手合作，培訓更多子弟兵傳承客家八音與戲曲文化，為發揚傳統藝術文化再啟新頁。

鄭榮與說，客家圓樓未來將成為客家傳統表演藝術的基地，以推廣客家八音戲曲為使命，透過示範展覽、名角演繹、教學及主題講座等方式，達到客家文化傳承目的，然而民營化將面臨很大的挑戰，亟須各方的大力支持。

今天出席揭幕式的來賓，有縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣府文觀局長林彥甫、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩、政務顧問徐定禎夫人楊士儀，國立傳藝中心副主任周雅菁、文化資產局長陳濟民、客委會客家文化發展中心主任何金樑，以及世界臺灣客家聯合總會長伍其修、亞洲臺灣客家聯合總會長彭仲年、大洋洲客屬總會長葉義深、香港客屬臺灣同鄉會長吳秀娥、大襟客客家文化藝術協會理事長賴仁政及推廣中心總顧問鄭榮興等重量級人士，顯示各界對營運轉移案的高度重視。