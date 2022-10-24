聯合國NGO世界公民總會、台灣人權文化協會等多個民間組織響應聯合國日，24日在台灣大學霖澤館國際會議廳舉辦「呼籲政府落實轉型正義 平反冤案」論壇，多位來自法學、經濟、財會等，近30位學者、專家出席與談，呼籲政府落實轉型正義平反太極門冤案。

太極門掌門人洪道子致詞表示，「聯合國日」是全球團結希望的象徵，提醒人們關注人權、饑荒等攸關人類與地球永續的領域。突破困境的關鍵在於回到起始本源，改革不足之處，我們須要在此刻的立基點上達成平衡共識，繼續向前，共同建立一個和平、團結與和諧的永續世界。

前駐法國及海地大使呂慶龍表示，台灣不管以前發生過什麼事情，要有勇氣面對以前犯過的錯誤，然後往前走，歷史可以原諒，但不可以忘記，台灣在面對這麼艱難的環境走出自己的路，沒有被消滅，這是非常了不起，只要瞭解台灣，不必同情，一定會給台灣按讚。

真理大學法律系所教授吳景欽認為，審過相同案件的法官應該迴避是常識，但是按照司法解釋跟國家考試，這都是不用迴避的，這完全違反大家的認知。憲法法庭在最高的殿堂針對應否迴避的問題，竟以說明會的方式處理，這就是一個愚民政策。

前法官、現任真理大學財經學院法律學系副教授林燦都表示，大法官解釋把人性尊嚴擴大到言論自由、信仰自由，但太極門氣功養生學會自民國55年成立到現在，都沒有稅的問題，為何被檢察官製造出來冤案，法院判無罪無欠稅，國稅局卻要課稅重罰，國家應該要平等對待所有人。

實踐大學企業管理學系副教授蔡政安認為，財政部稅務獎勵金，強調沒有個人獎金，只有團體獎金，就是建構一個貪腐組織的邏輯，正是「貪腐組織結構論」的具體反射。而法務部行政執行署的執行績效獎勵金，規定中詳細規定個人獎金與團體獎金的計算公式，從貪腐組織結構論的觀點，這是完全不可思議的以形式合法掩護實質非法最陰險邪惡貪腐行為。

與談學者專家對太極門這麼一個犯有嚴重程序問題及明顯錯誤的冤錯假案，經歷26年的行政救濟仍無法解決感到不可思議，呼籲政府立即行動，平反冤案，才能彰顯台灣維護人權的決心，為加入聯合國築基。