大陸國家公務員局網站24日公佈中央機關及其直屬機構2023年度考試錄用公務員公告，公共科目筆試將於12月4日舉行，並先於10月25日起網上報名。據了解，該次國考共計畫招錄3.71萬人，並預計設置2.5萬個計畫專門招錄應屆大學畢業生，以服務、促進大學生就業，更從近10年來的招錄數據來看，大陸國考招考規模呈波動上升。

從報名資料看，從2009年起，大陸國考報名人數已連續14年超百萬，去年報名過審人數首次突破200萬、近兩年的實際參加考試人數也都超過百萬之多。就競爭程度來看，2022年度國考實際參加考試與錄用計畫人數之比重約為46：1。

根據中新網引述大陸國家公務員局公告，將組織實施中央機關及其直屬機構2023年度考試錄用一級主任科員及以下和其他相當職級層次公務員工作。

而為堅持重視基層的導向，有近2.8萬個計畫補充到縣（區）級及以下直屬機構，針對艱苦邊遠地區基層機關職位結合實際採取降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限與經歷等措施降低進入門檻。

同時鼓勵引導人才向基層一線流動、積極投身國防事業，設置3000多個計畫定向招錄服務基層專案人員和在軍隊服役5年以上的高校畢業生退役士兵。

從大陸近10年來的招錄資料來看，國考招錄規模波動上升。例如2013年度共有140多個中央機關及其直屬機構和參照公務員法管理的單位共1萬2901個職缺招錄2萬839人。直到去年11月的2022年度國考，有75個部門、23個直屬機構參加共招錄3.12萬人，再看到2023年度國考，又較上年度擴招超過18％。