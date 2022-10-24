中共二十大政治局委員與常委名單昨（23）日出爐，政治大學國際關係研究中心主任寇健文評估，未來「接班」與「政治治理」問題值得關注，即習近平準備交班時，派系內部的激烈鬥爭風險最高；而強調貫徹中央命令則可能犧牲地方創新，影響政府治理效能。

政大國關中心今日於台北舉辦「解讀中共『二十大』人事」座談會，邀請多位中國研究專家分析二十大人事布局與影響，身兼政大東亞所特聘教授的寇健文出席活動時發表前述觀點。

寇健文表示，從政治報告、黨章修訂的政治路線與思想路線確立之後，接著就要依靠人事的組織路線來確保落實。他認為，本次人事安排無關派系平衡，而是習近平建立其專屬執政團隊，反映習近平不分享權力的性格；今後5年，此種人事安排趨勢將更明顯。

對於習近平看待人事的邏輯，寇健文指出，習近平眼中可區分出「我群」、「他群」與「敵群」。「我群」是習的舊部或貫徹其命令者，受到重用；「他群」為非政治野心集團，如汪洋、李克強、胡春華、陳全國等人；「敵群」屬令計劃、孫政才等，早前已遭到整肅與鎮壓。寇健文說，這次人事安排連「他群」也出局，習近平人事「全拿」的程度令人意外。

用人標準方面，寇健文直言，「政治忠貞」與「貫徹命令」成為優先，如貫徹清理北京低端人口的蔡奇，以及執行上海清零的李強這次都入常。

寇健文提醒，未來應注意中共「接班」與「政治治理」問題。「接班」方面，他解釋，在強人政治下，權力遊戲變成零和遊戲，習近平打破鄧時代以來集體領導的權力分享，進而擴大勝者與輸家的差距，這將增加權力鬥爭的激烈程度。他評估，當習近平準備交班、控制力下降的過渡期，習派系內部為角逐最高領導人職務，恐怕產生激烈競爭，此時會否牽扯進台海問題值得注意。

「政治治理」方面，寇健文分析，由於習近平人馬才得以上位，並強調貫徹命令，在凡事請示中央之下，地方創新可能消失，政府治理效能或受到影響。另可預期的是，政治報告凸顯安全議題，國家對社會的控制將進一步加大，社會自主性發展已不復見，任何來自社會的關心與預警都易被視為「噪音」而遭到消弭。