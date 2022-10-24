法國珠寶品牌「Van Cleef & Arpels」梵克雅寶台北101店，去年5月店內1名負責行銷的女店員從金庫盜走一只要價227萬的鑽錶，公司翻看監視器才發現是監守自盜，該名櫃姐哀求要扶養母親，請求和解，但公司不願原諒，法官依業務侵占罪判刑8個月，而該鑽錶目前仍下落不明，她則還須賠償公司損失金額。

據了解，梵克雅寶（法語：Van Cleef & Arpels）是法國一家頂級奢侈品珠寶、手錶和香水品牌，現屬於歷峰集團，梵克雅寶主要專精於寶石工藝，特別是一套被稱為「隱密式鑲嵌」的寶石鑲嵌過程為其主要商品特點。

判決書指出，潘姓女子受僱於歷峯集團臺灣分公司，在Van Cleef & Arpels臺北101店擔任店員，負責行銷珠寶，依經理指示自該店金庫領取首飾、珠寶、手錶等向客戶展售，但潘女竟意圖為自己不法所有，基於侵占意圖，去年5月8日12時10分許，自VCA臺北101店之金庫內，將公司的「LADY ARPELS A DAY IN PARIS」鑽錶1只（價值新臺幣227萬元）取出後，偷偷攜出店外而侵占入己。

公司發現遭竊後訴請北市信義分局報告偵辦，潘女坦承偷竊，檢方將監視器畫面截圖、監視器錄影光碟1片等物證和相關證詞起訴，法官認為潘女有意和解但公司方不肯，參酌潘女大學肄業，且自述目前於電商工作受訓中，需扶養母親及無前科等，依業務侵占罪處有期徒刑8月，未扣案的鑽錶需追徵其售價損失，全案可上訴。