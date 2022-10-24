資深媒體人周玉蔻先前亂打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，瞎扯其父蔣孝嚴當年「晶華酒店緋聞」的女主角身份為前中姐張淑娟，結果不但遭張淑娟駁斥怒告，外界也痛批周毀人名譽太可惡；而當初財經名嘴蔡玉真也曾爆所謂女主角身份是「中國小姐」，事後則在臉書道歉。沒想到，周玉蔻今與蔡玉真突然在臉書互槓，周玉蔻更直指蔡是消息來源，別想逃。

蔡玉真24日在臉書上發文批周玉蔻，稱「一個主持人把一個傳聞指名道姓說出來，感到不屑。不管任何時間，再次向所有無辜受害的人道歉！」，結果引來周玉蔻隨即在底下留言，「消息來源是你，別亂潑糞，也別逃！」並指控蔡玉真是收了誰的好處才將錯賴给別人？要求兩人法院見。

周玉蔻稱，明明就是蔡玉真先在臉書爆料點出張淑娟，「是你在2021年4月18號，在一個午餐上向訂房主管提出女主角姓名，本人還查問質疑好多次跟對方確認的」。

針對晶華緋聞案，蔡玉真10月初曾向張淑娟道歉，說要向張小姐表示由衷的歉意，稱「非因被告」，而是自始至終都無意說出女主角姓名，因這與此場選舉無關。她也表示之後不會再提「中國小姐」這句話。

而周玉蔻在臉書開砲蔡玉真，不少網友留言狠酸，「凡走過必留下痕跡，不是誰先切割就沒責任」、「你也有份，沒確認過就在節目上公布，還有臉卸責」。