針對本報24日時評《慶記迴力鏢》提及黑金政治影響治安，刑事局強調，查緝非法槍械一直是警政署核心工作之一，為有效淨化選前治安，警政署今年已執行4波「全國同步掃黑專案」及3波「全國同步肅槍專案」。而統計今年至10月24日槍擊案發生68件，較去年同期83件減少15件(-18.07％)，整體呈穩定減少趨勢。

刑事局指出，今年共計執行治平專案258件、查獲犯嫌1758人，並查緝各式非法槍械219枝、改造槍械場所22處。

刑事局說，黑道所引發的槍擊案，警政署除依組織犯罪條例究辦外，並採「系統性掃黑」策略，對幫派不法利益及來源不明財產，向法院聲請扣押裁定，而其圍事、投資的營業處所，也聯合其他公部門實施第三方警政，強力稽查並針對違規情事裁罰，杜絕幫派生存空間。

警政署近期針對改造槍枝氾濫問題，修法強化模擬槍及其零組件管制，例如規範模擬槍關鍵零組件烙碼、槍管設置嵌入物防止改造，並加強產銷流程管理；對於容易改造的進口低動能槍枝，也增訂輸入管制規定，嚴密把關。

警政署指出，已指示刑事局與各地警局成立「掃黑專責隊」，中央地方並肩合作，澈底揪出幕後首要分子，刨除犯罪利益結構，並斷絕不法利益來源。警政署強調，掃黑、肅槍專案會持續進行沒有期限，對於任何暴力槍擊一貫秉持零容忍態度，絕不允許不法分子擁槍危害社會治安。