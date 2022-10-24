國境解封，即將迎來年度最大檔期ITF台北國際旅展，雲朗觀光旗下飯店於10月26日起至11月9日推出線上旅展、搶先開跑。獨家販售雲品溫泉酒店「美饌分享套券」，一套4500元，即可任選館內四間餐廳，旅客不必住宿，也能在用餐時坐看湖光山色美景;君品酒店則祭出千元不到、每人699元超優惠價格的「頂級10盎司牛排套餐券」。

長銷熱賣的雲朗翰兆品聯合住宿券今年挑戰最低價，主打2200元即可輕鬆入住翰、兆品一晚;雲品溫泉酒店則主打一泊二食「平日經典山景住宿券」每張9999元，即可享受輕奢渡假氛圍。10月31日前購買指定商品，更可加碼抽「雲品平日經典山景住宿券」。

靈活度最高的雲朗「翰兆品聯合住宿券」，除了可以於平日彈性選擇入住集團旗下的翰品酒店、兆品酒店以及品文旅，使用1張券相當於最低2200元，即可入住翰品高雄、花蓮、新莊、兆品嘉義、台中一晚且含2客早餐。此外，也全面升級票券價值，以翰品高雄為例，使用2張票券即可入住雙人豪華套房含2客早餐，並加贈雙人季節限定套餐或壽喜燒吃到飽及2張愛河船票；品文旅礁溪，使用2張券，平日加價800元則可入住雙人樂旅閣樓房含2客早餐，再加贈兩位12歲以下兒童免費入住及早餐。

雲品溫泉酒店日月潭則是首次推出「雲品豪華湖景套房住宿套券」一套兩張50000元，單張可享平日雙人入住豪華湖景套房一晚，含丹彤自助餐廳當日晚餐及翌日早餐各2客，每日僅限量販售25套，奢華享受在客房內即可眺望日月潭湖光山色。另外也推出「雲品經典山景住宿券」，平日入住每晚9999元，可享一泊二食，輕鬆入手便能入住雲品溫泉酒店並享用丹彤自助餐廳晚餐與翌日自助早餐。

君品酒店台北「一泊二食住宿券」方案，每張4000元可享平日雙人入住雅緻客房，入住當日晚餐由雲軒西餐廳提供「頂級爐烤牛肋眼餐」一套，含15oz牛肋眼牛排乙客、田園沙拉二份、主廚例湯二碗及精選甜點二份及翌日早餐2客。

兆品酒店礁溪推出雅緻雙人房3399元純住房平日住宿券，品文旅礁溪文漾家庭房雙人平日住宿券下殺27折，每張3499元，平均一人不到1750元，即可入住並享2客早餐，兩館皆可免費享迎賓點心、戶外SPA及館內多項娛樂設施，更提供旅客貼心接駁服務。享受放鬆之餘，品文旅礁溪更推出「雙人平日湯屋券」每張990元，更加碼祭出買5送1超值價格，讓旅客盡情享受愜意時光。

餐券的部分，君品雲軒西餐廳主打「雙人龍蝦牛排套餐券」每張僅3199元，相當於下殺5折的超優惠價格，即可享用2客雙主食「加拿大水煮活龍蝦1隻及頂級牛排5盎司」套餐。若想一人品嚐，君品雲軒西餐廳也祭出「頂級10盎司牛排套餐券」每張699元，則可享用頂級10盎司牛排、主廚例湯、手工麵包、主廚精選甜點等多道精選套餐，每日限量200張售完為止，喜愛龍蝦、牛排的老饕，可別錯過千載難逢的旅展特惠。

雲品獨家於線上旅展販售「雲品美饌分享套券」，一套兩張4500元，可任選館內4種型態餐廳，其中於KEN CAN與彩雲軒使用最為優惠，每張2250元即可享用平日午間2980元套餐，相當於6.9折優惠，另外也可選擇雲月舫平日晚間套餐或大廳酒吧平日單人下午茶3客，使用餐券更多元化、彈性化，並加碼回饋買10套再贈1套。

兆品礁溪於線上旅展推出廣受民眾親睞的宜蘭最強烤鴨，「廣式一品鴨五吃平日券」3088元，一次購足5張套票再加贈1張。同時，也推出宜蘭唯一獨家的「先知鴨二吃平日券」共11張(買10送1)的套票15880元，讓旅客用超值的價格盡情享受美食佳餚。