日前宣布回歸《全明星運動會》第4季的「微笑殺手」潘君侖，今（24日）出席代言記者會，坦言領隊錢薇娟相較第2季比較兇，「面對不同選手會有不同態度，他們比較適合高壓方式激勵，逼出潛能也不錯」；他在第2季比賽時右大腿肌肉拉傷，目前狀況？他說只要出力就會感覺到刺痛，但不敢讓學弟妹們知道，怕讓大家擔心。

身為學長的他，表示回歸後很快就融入大家，「可能因為歲數差不多，雖然剛開始有覺得他們比較悶騷，但後來跟他們相處都很舒服，也有把氣勢提升起來」，他透露一開始隊員都叫他學長，但他覺得這樣太有壓力，會跟大家有距離感，所以主動要求大家叫他「侖侖」、「小侖」。

先前他曾表示因為拍戲，長達8個月沒進行高強度運動，他今坦言跟隊友相較之下有落差，現在都靠聲音在場下大聲應援，「他們長期比賽跟我們現在加入會有落差，突然站在舞台還是會發抖，希望可以跟上他們的節奏，每次訓練都像比賽，喊比較大聲有臨場感，也能激勵他們」。

潘君侖、曹佑寧及敖犬加入《全明星4》後，網友評論兩極，潘君侖笑言：「可能期待會跟想像不一樣，畢竟我們3人都很久沒有進行訓練，大家都誤會我們有練很久高強度的運動，但真的不要太高估我們」，他也表示節目有討論是件好事，也希望大家可以持續為支持的隊伍發聲。

《斯卡羅》在本屆金鐘獎獲頒「戲劇節目獎」等4項大獎，成為大贏家，泰雅族的潘君侖今表示能讓大家看見原住民的歷史是最重要的，對於某些網友表示看不懂，他則緩頰「這部戲反應原住民被入侵的真實面目，意義相當重大。」