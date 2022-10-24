高雄洲際酒店開幕將滿週年，IHG台灣區域總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)透露洲際酒店集團對台灣觀光潛力深具信心，除了已在計畫中的阿里山英迪格酒店、台中洲際酒店及台北洲際酒店，將有更多品牌進駐台灣，期待透過線上線下大型企畫吸引更多人才加入，以創意為旅宿業注入活力，亦是領導品牌責無旁貸的使命。

看好疫後國際觀光量能和高雄城市發展，高雄洲際酒店推出大型神秘客招募計畫，海選百位星級密探免費體驗一泊二食，主題式Gala Dinner餐酒晚宴現場再抽豐富獎項，希望透過喜愛旅行民眾的實際回饋，全面優化服務品質，同時也設計「密探屬性」的趣味網路心理測驗，以創意和市場保持正向互動。

洲際酒店集團的會員計畫IHG One Rewards優悅會，亦於今年中因應各國陸續開放跨境旅行，擴大升級會員福利，提供旅客出國旅行聰明消費的選項，免費加入會員，在台灣的IHG旗下酒店消費皆可累積點數福利，兌換飛行哩程、免費住房等，全球超過6000家IHG酒店都適用，為疫後跨境旅行提前規畫。

高雄洲際酒店去年(2021年)開業前，曾舉辦試住員招募活動，線上吸引關注和討論超過百萬人次，酒店正式開幕近一年來，仍不時在社群接獲支持者留言詢問活動資訊及認同活動創意領先市場。IHG台灣區域總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)看好高雄城市隨邊境解封，國際觀光客回流潛力十足， 宣佈於10月23日起至11月4日啟動神秘客計畫，於酒店Facebook粉絲專頁擴大招募100位「星級密探」，每位密探可邀請1人同行，在11月28日酒店營運週年體驗免費住宿一晚、主題式Gala Dinner餐酒晚宴及全自助式經典早餐。

高雄洲際酒店同時發佈網路心理測驗「從旅行風格看出密探屬性」，以「至尊秘密客」、「星級評鑑員」、「佛系旅行者」等多種屬性測驗結果提升趣味和話題性，更預計於神秘客體驗日當天的餐酒晚宴設計置入智慧型互動遊戲和豐富獎項，鼓勵賓客回饋意見。

羅嘉麒表示，「希望能藉由活動再次優化服務，實際聆聽旅客心聲，為2023年全面解封提前準備，也盼無論是未來海外旅客造訪或境外高雄人回家，皆能感受高雄的精彩蛻變！」強調本次活動絕非詐騙，也呼籲不肖份子勿利用活動關鍵字誤導民眾。