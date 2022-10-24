歐洲股市周一早盤穩定走高；市場預期聯準會將放緩升息速度，此外投資人準備迎接本周繁忙的企業財報，歐洲央行也將公布利率決議。

周一歐洲Stoxx 600指數早段上升2.51點或0.63%，為398.80點。其中旅遊休閒股、零售股、銀行股領漲。

華爾街在上周五大漲；此前有報導稱，聯準會可能就12月的小幅加息進行討論和辯論。

然而英國股市跌0.24%，英鎊上漲；英國前首相強生(Boris Johnson)宣布退出首相競選，前財長蘇納克(Rishi Sunak)極可能成為新領導人。

義大利股市升1.4%；Giorgia Melon在上周六上任，成為義國首位的女性總理。

飛利浦升1%；該荷蘭醫療設備製造商周一宣布裁員4000人，並加強精簡組織。

追蹤港股科技巨頭的跌勢，荷蘭科技投資公司Prosus大跌10%；此前中國國家主席習近平亮出新的領導團隊，加深了人們對於意識形態主導的政策將犧牲經濟政策的擔憂。

投資人也在觀望稍晚將公布的歐元區和英國商業活動數據。