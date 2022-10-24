中市國中普及化班際籃球賽開打，全市35校爭取決賽門票。（台中市政府提供）

台中市政府教育局為培養學生運動習慣，辦理111學年度國中普及化運動班際籃球賽，委由后里國中主辦，共計35校、974名學生報名參賽。賽事自24日起至28日分別於萬和國中、沙鹿國中、神圳國中、新光國中進行分區複賽，預計選出17支優勝隊伍晉級決賽，並於11月9日在東山高中進行全市決賽。

教育局長楊振昇說，市長盧秀燕上任後積極扎根學校體育，為鼓勵學生培養運動習慣、落實SH150，鼓勵校內學生在校期間，除體育課程時數外，每日均應參與體育活動，每星期合計達150分鐘以上。

根據教育部體育署今年公布統計結果，台中市高中以下學校SH150達成率已從104學年度91.60％成長至109學年度100％，除高於全國的達成率95.87％，並與新北並列六都第一。

楊振昇指出，教育局每學年結合國民中學體育促進會及各單項委員會，規畫班際籃球賽、大隊接力及排球賽等多項普及化運動競賽，並補助各校申辦運動社團及團隊經費，以擴大學生參與，打造健康運動城市。

楊振昇強調，教育局將持續編列各項預算，除鼓勵各校成立運動社團外，也將持續與國民中學體育促進會及各單項委員會辦理多項體育活動，活絡校園運動風氣，讓台中市每個孩子都能愛運動、樂運動。

協辦賽事的台中市體育總會籃球委員會王志銘老師說，為鼓勵每位學生都有上場機會，競賽規則訂定以普通班為報名單位，限制體育班及國中聯賽甲、乙組球員不得參賽，並明訂在4節比賽中，第1、3節由女生出場，第2、4節由男生出賽，宣揚運動性別平權理念，更具有提升團隊精神及增進班級凝聚力的積極意義。