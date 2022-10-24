俄烏戰爭導致能源價格飆漲之際，歐洲中央銀行（ECB）本週預料將把憂心經濟衰退的疑慮擱一旁，再次大幅升息來對抗通膨。

法新社報導，由19個成員國組成的歐元區9月通膨攀抵近10%，創下歷史新高，是歐洲央行通膨目標2%的5倍。

歐洲央行管理委員會上月前所未見升息75個基點（3碼），不少觀察家認為歐洲央行27日決策會議將再度升息75個基點。

俄羅斯持續對歐洲減供天然氣，令人憂心能源短缺，以及令人咋舌的電費和暖氣帳單，區域內的家庭和企業準備迎接凜冽的寒冬。

俄烏戰爭也推升糧食價格，疫情時期的供應鏈塞車，加上製造成本攀升，也增添物價壓力。

德國聯邦銀行（中央銀行）總裁內格爾（Joachim Nagel）日前告訴哈佛大學學生：「那些認為通膨已死的人現在明事理了。通膨野獸已從沉睡中甦醒，現在要看貨幣決策者如何再度制伏通膨怪獸。」

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布茲斯基（Carsten Brzeski）表示：「升息75個基點似已成定局。歐洲央行已經不管衰退風險。」

凱投宏觀公司（Capital Economics）分析師表示，他們預估歐洲央行升息幅度可能會更大，一口氣升息100個基點（4碼），然後在接下來幾個月小幅升息。