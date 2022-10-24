美股震盪，存股戶數及金額連袂大成長，永豐金證券「豐存股美股」今年累積前8個月扣款筆數高達25萬筆，為2021年度5萬筆的5倍，因應投資人在震盪與回檔下跌中加碼存股的長期策略需要，「豐存股美股」領先業界自即日起每月扣款日增至9天，不僅讓存股族靈活資金安排，每隔三天就可以存一次股，更可以達到積極分散風險，降低持有成本的效果。

永豐金證券表示，全球經濟面臨高通膨危機，央行緊縮貨幣政策，股市隨著美國聯準會積極升息震盪不止，存股策略被許多投資人認同，根據券商公會統計，8月美股定期定額與定股客戶數為3.2萬與4萬，相較年初1月份，分別成長135％與49％，其中尤以定期定額可在股價較低時多買一點股數，今年特別受投資人青睞，8月份美股定期定額成交金額為新台幣4.1億元，較年初大幅成長56％。

永豐金證券為方便投資人逢低布局，擴大定期定額分散風險及平均成本的好處，推出「豐存美股9日扣」新服務，從原本每月3天的扣款日期升級到9天，分別為 3、6、9、13、16、19、23、26、29 共 9 個扣款日，等於每三天就有一次扣款機會，為目前市場上美股存股月扣日最多的平台，美股定期定額申購最低只要100美元，並同時加大手續費優惠。

永豐金證券分析，每月9日扣對投資人具三大優點：1.3天扣款一次，投資人可隨時調整追上當月行情；2.可分散投資風險，平均投資成本，以9月份扣款美股ETF-SPY為例，若扣款日只訂在6號1天，當月扣款成本為390.76美元，若設定扣款日為9天都扣，則當月扣款的成本將降低至383.54美元；3.配合個人的收入入帳日，讓投資人在距離發薪日的最短時間內完成扣款，方便規劃其他開銷。