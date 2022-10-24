根據衛福部的資料統計，癌症已經連續40年奪得十大死因冠軍，罹癌的年齡也逐年下降，營養師程涵宇在臉書粉專指出，想要擁有健康的身體，平時一定要好好保養，其中最直接的方法，就是改變日常的飲食習慣，並分享12種最強的防癌食物，包含青花菜、胡蘿蔔、堅果、薑黃、番茄、大蒜等。

●青花菜（綠花椰菜）

青花菜含有的蘿蔔硫素，是存在於十字花科蔬菜中的植物化素，有35項研究分析發現，多吃十字花科蔬菜有助於降低大腸癌風險。

吃法：每周至少吃3~5次青花菜，幫助腸道健康。

●胡蘿蔔

胡蘿蔔能降低26%胃癌，以及18%前列腺癌、肺癌的風險，尤其吸菸者更要多攝取胡蘿蔔。

吃法：將胡蘿蔔加入菜中一起烹調，增加攝取率。

●豆類

豆類含有膳食纖維，能幫助降低大腸癌的罹病風險。

吃法：每天至少吃一次豆類，幫助腸道健康。

●莓果

莓果內含花青素，有助於降低大腸癌、口腔癌、食道癌風險。

吃法：每天吃1~2份莓果類，能提升身體抗氧化能力。

●堅果

有學者針對3萬708名參與者，進行長達30年的研究，發現經常吃堅果與降低大腸癌、胰臟癌和子宮內膜癌的風險有關。

吃法：一天吃一小把堅果。

●橄欖油

有研究調查全球28個國家的癌症發病率，發現橄欖油攝入量較高的地區，大腸癌發病率較低；除此之外，橄欖油也有助於降低其他消化系統癌症及乳癌。

吃法：淋沙拉或作為烹調用油。

●薑黃

薑黃的薑黃素能抗發炎，且降低罹患大腸癌風險。

吃法：每天攝取1~3克薑黃粉。

●柑橘水果

能預防消化道癌、上呼吸道癌症、胰臟癌。

吃法：每周至少3份柑橘類水果（一份為柳橙一顆，或小橘子一顆）。

●亞麻籽

亞麻籽富含纖維和有益心臟健康的脂肪，能降低乳癌、前列腺癌、大腸癌風險。

吃法：每天10克亞麻籽。

●番茄

番茄內的茄紅素，有助於預防前列腺癌。

吃法：每天吃1顆大番茄或20顆小蕃茄。

●大蒜

一項針對54萬3220名參與者的研究發現，和很少食用大蒜、洋蔥、韭菜和青蔥等蔥屬蔬菜的人相比，食用大量蔥屬蔬菜的人患胃癌的風險更低；且大蒜含有的大蒜素能降低罹前列腺癌風險。

吃法：每天2~5 克（約一瓣）的新鮮大蒜

●魚

一項針對47萬8040名成年人的研究發現，多吃魚會降低罹患結直腸癌的風險，而紅肉和加工肉類實際上會增加患結腸直腸癌的風險。

吃法：盡量挑選鮭魚、鯖魚等，含有豐富維生素D和Omega-3 脂肪酸的魚。