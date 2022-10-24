雲林縣上月17日舉辦全縣語文競賽，「臺灣青年民主協會」在臉書上指出，比賽過程在網路直播，學生抨擊評審在討論選手名次時，批評「穿著」和「外貌」，對話更直接羞辱選手，稱「她的外貌是有待加強」、「穿那樣好像歐巴桑」。雲林縣政府教育處長邱孝文24日表示很遺憾發生這種事，會加強檢討評審機制，避免類似情況再發生。

「臺灣青年民主協會」臉書上寫道，評審在討論選手名次時，竟然直接以「大隻」、「穿著像歐巴桑」評論選手。學生驚愕「原來比賽辦法中明列的3位評審各自評定成績，其實是評審們公然討論、達成共識下的結果，這麼做無疑加大了人為主導比賽結果的可能性，讓3位評審制的公平性形同虛設」。

「臺灣青年民主協會」臉書提到，比賽結束當天下午，就有受害學生親友打電話給大會反映這起荒謬的事件。3天後，主辦學校校長與縣政府科長到受害學生學校，想找學生私下道歉，但因學生在考試沒有碰面，由受害學生校長與老師代為處理，主辦方雖承認評審失言，卻以「尊重評審」為由，無法針對評審不公之處作任何補救。

「臺灣青年民主協會」臉書上指出，上個月22日，受害學生的學校發函給縣府，明確指出評審的評判給分以及決定名次，都沒有依競賽要點進行，約1周後，縣府卻避重就輕的回應稱「有關評審委員評分，本府予以尊重」。

邱孝文指出，語文競賽評審委員在討論過程中確實有不適當的地方，會加以檢討，讓以後的比賽都有最完善的評審機制與過程，確保參賽者獲得公平合宜的對待，避免類似情況再次發生。