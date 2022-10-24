新北市三芝區木屐寮山是著名的墓地群，有許多先人沈睡在此，卻有業者以合法苗圃作為掩飾，在山上焚燒及掩埋廢棄物，擾亂先人安寧。新北環境稽查重案組經長期監控，上周在士林地檢署檢察官指揮下，會同保安警察第七總隊，當場查獲廢棄物焚燒殘渣5處，現場帶回蔡姓及胡姓犯嫌2名，並扣押犯罪機具1台。全案將依違反廢棄物清理法第46條偵辦，最高可處5年徒刑與1500萬元罰金。

新北市環保局指出，本案犯嫌犯罪場址地處偏僻，位處著名三芝區懷恩聖地再往山區車程10餘分鐘，本案去年就曾因有不法份子在此處非法使用山坡地，經多次會勘並由地檢署偵辦中，易手後由一間苗圃公司經營。

不料經環保局長期監控，該址夜間竟多次出現火光，經蒐證現場竟有焚燒廢棄物後的殘跡，環保局立即通報保七總隊刑事警察大隊報請士林地檢署江耀民檢察官指揮偵辦。

環保局說，犯嫌在該場區路口設立鐵門，並裝設監視器設備，且犯罪位置距門口仍有600-700公尺距離，隱藏場內非法焚燒及掩埋廢棄物行為。

為利完整蒐證其非法棄置及焚燒之犯行，經檢察官指示，除利用場外監視器設備及空拍機外，重案組在山區開路，單趟來回需爬坡90分鐘，並在非法焚燒廢棄物處旁裝設監視器，歷經3個多月蒐證，發現其非法棄置廢棄物共23車次，並就地放火焚燒或掩埋。專案小組見事證明確，於21日到現場搜索，並扣回犯罪機具及相關證據，全案將依違反廢棄物清理法第46條偵辦。

環保局表示，本案業者防備心相當重，每次非法收受廢棄物時，均會派出小蜜蜂騎乘摩托車於場區外道路來回巡視，確認沒有異狀才通知廢棄物車輛進場棄置，但都被遠處操作空拍機的重案組同仁全程監控，為進一步蒐集更完整證據，重案組派出組內專業同仁，期間至少上下來回10餘次，終於將嫌犯繩之以法。