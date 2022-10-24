總統府提供

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蔡英文總統今天接見「德國國會人權委員會訪團」表示，臺灣不是聯合國成員，但主動建立國家人權報告審查機制，持續朝向「人權立國」理念邁進，期盼訪團把臺灣接軌國際人權體系的努力，分享給國際社會。德國議員海特表示，他們注意到習近平在中共二十大對臺灣提出的威嚇，目前臺灣在媒體自由方面還有一些限制，那應該是因為中國有一些干預的企圖。

海特今天率領訪團由外交部次長蔡明彥陪同，赴總統府拜會蔡英文，蔡英文表示，臺灣和德國在許多重要領域，都具有深厚的合作關係。在貿易領域，去年臺德貿易總額突破200億美元，創下歷史新高。

這6年來，臺灣和德國也陸續簽署多項合作協議，範圍包括科技、能源轉型、金融監理及轉型正義等不同領域，成果非常豐碩。臺灣和德國也是共享民主自由價值的重要夥伴，她感謝德國在國際上對臺灣的堅定支持。

德國是今年度G7輪值主席國，也透過G7外長的聯合聲明，表達維持臺海和平的重要性。此外，今年德國國會也首度通過支持臺灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」（WHA），德國健康部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）也在WHA大會上，明確表達支持臺灣的國際參與。

對於德國對臺灣的堅定支持，蔡英文代表臺灣人民表達最深的感謝，她說，臺灣和德國對於人權理念都有堅定的支持，也做了許多重要的努力。臺灣雖然不是聯合國成員，但是我們主動建立國家人權報告審查機制，邀請國際人權專家來到臺灣，建構國際人權對話平台。目前為止已經發表了三次國家報告。

此外，我們將「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利公約」國內法化，進一步強化兩公約在臺灣的落實。2020年設置符合聯合國「巴黎原則」的獨立人權機構，也就是人權委員會，讓人權理念更能夠向下扎根，並且持續朝向「人權立國」的理念邁進。

蔡英文表示，訪團此次訪問也將和許多人權相關議題NGO進行交流，希望訪團能夠把臺灣接軌國際人權體系的努力，以及我們對民主、自由、人權的重視，分享給國際社會。

海特表示，他很高興全世界在新冠疫情後，已慢慢鬆綁國境限制，訪團終於有機會可以親自來到臺灣，也希望此行可以深化及推動德國與臺灣的關係。他們站在臺灣人民的這一邊，也要向臺灣人民問好。

他說，德國與臺灣有長年的友好關係，而且在歷史上也有一些類似的共通點。例如，德國1989年經過一個和平的革命，邁向民主自由的方向；臺灣也是在1987年解嚴後，很快地發展民主。

海特指出，德國國會「人權委員會」，在這半年內協助處理全世界所發生的一些危機，例如俄羅斯跟烏克蘭的戰爭，或東非的乾旱等，目前全世界所發生的一些浩劫。這次會期的另外一個重點是制度性的競爭，人權在國際秩序中，是不可取代的，「以此角度來看，訪團來臺訪問是理所當然的」。

他說，他們了解臺灣，面對強鄰中國的情況相當複雜，注意到習近平在中國共產黨第二十次全國代表大會中，對臺灣提出的威嚇，及美國國會裴洛西議長來臺後，中國的反應，也知道中國對香港所帶來的影響。

海特認為，臺灣是制度性競爭的最前線，臺灣不只面對口頭上的威嚇，而是面對真正的軍事威嚇。從德國的角度來看，海峽的現狀如果要改變，必須用和平的方法，而且必須要雙方都達到共同的意志才可以改變。他們希望了解臺灣在面對中國的威嚇和滲透下，要如何捍衛自己的國家，也同時想要了解，在這樣的情況下，人權扮演什麼樣的角色。

海特提到，他們對臺灣的媒體自由印象非常深刻，同時也了解，如果目前臺灣在媒體自由方面還有一些限制，「那應該是為了保護自己，因為中國一直有一些干預的企圖」。

他知道臺灣還是有宣判死刑的情況，作為一位基督教信徒、法學者及人權推動者，他認為死刑是非常不人道的懲罰，不只是對死刑犯，對要判決死刑的法官及執行死刑的官員來說，都很不人道。

海特重申，德國跟臺灣的友誼關係非常良好，在很多不同的領域，包括經濟、法學、科學、文化方面，都有很密切的合作，希望未來可以更深化彼此的貿易及科學交流，也期盼深化政治關係。