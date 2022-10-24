迎接2022-2023年PLG球季開幕戰，衛冕軍台北富邦勇士將於11月5、6日打造「富邦證券ONE OF ONE只有我們 主場開幕周」。延續冠軍傳統，勇士首日賽前舉辦冠軍戒指頒發儀式，迎戰上季總冠軍賽對手新竹街口攻城獅，周日交手高雄17直播鋼鐵人。一連兩天的冠軍周末，與所有缺一不可的球迷們回顧奪冠心路歷程與感動，在和平籃球館隆重為新賽季揭開序幕！

每一座冠軍象徵不同的故事與意義。富邦勇士上賽季一波三折，一路備受質疑，直到季後賽再度證明自己，用團結一心的精神完成二連霸。這份榮耀與回憶除了銘記在所有人心中外，球團也刻在這枚全新手工訂製的冠軍戒指上。戒體選用9K黃金，鑽石顏色為D-E等級，淨度VVS1-VS1等級，並由象徵冠軍金盃的2顆大鑽及30顆小鑽所組成，搭配上季年度口號「憑我相信We Believe」，並刻上「Back 2 Back」代表勇士在PLG連續兩年稱霸。勇士將會在11月5日賽前的儀式戴上這枚戒指，與所有球迷共享這份意義非凡、至高的榮耀時刻！

能夠完成二連霸的艱難任務，除了靠場上拚戰的球員與教練團外，還有缺一不可的勇士鐵粉，因此於主題周第二天11月6日進場的每一位球迷皆可獲得一枚「勇士二連霸冠軍戒」球迷版。戴上這枚冠軍戒指，我們都是冠軍隊的重要一員！兩場比賽將贈送加油手舉牌給所有進場的每一位球迷，而11月5日的前4000名進場球迷同時還可獲得「富邦證券ONE OF ONE只有我們」L夾。進場贈品之外，勇士出任務與神預測依舊每場準備精美好禮，中場遊戲獎品還有勇士冠軍商品等你帶回家。

出身自原子少年男團選秀節目，由節目觀眾及粉絲票選所選出的超人氣潮流男團Ozone將在周六降臨勇士主場，賽前帶來震撼精彩的開場表演！今年九月正式成軍的Ozone才剛出道即造成轟動。在勇士主場開幕戰的戒指夜晚，Ozone將一同共襄盛舉，揭開PLG新賽季序幕！

「富邦證券ONE OF ONE只有我們 主場開幕周」5日的預售票已經突破八成，而6日預計邀請新生代當紅新星獻唱表演，後續消息請鎖定富邦勇士官方社群。勇士球迷和整座台北市準備好加入ONE OF ONE的我們，一起攜手打造勇士王朝！