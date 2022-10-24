各界關注二十大新領導班子未來執政方向。政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇認為，本次人事安排代表經濟技術與實務官僚的弱化、意識形態左傾，對市場法則形成挑戰，未來大陸經濟形勢「沒有太多樂觀的理由」。

政大國關中心今（24）日於台北舉辦「解讀中共『二十大』人事」座談會，邀請多位中國研究專家分析二十大人事布局與影響，陳德昇出席活動時做上述表示。

陳德昇認為，李克強與汪洋的出局，非涉及權力鬥爭、而是路線之爭，顯示欲排除中共黨內對市場理念與封城做法持異見的高層人士，因此人事安排背後所反映的經濟意涵值得關注。

陳德昇還指出，李強與何立峰等習近平人馬的國際經驗與專業化程度不足，且未有充足的中央職位歷練，難與李克強、汪洋等人相提並論，未來如何應對激烈的國際形勢變化、中美貿易戰與科技戰，是重大挑戰。

陳德昇直言，該份名單凸顯政治忠誠大於市場法則、意識形態左傾，而社會主義的重振與共同富裕，可能會壓抑市場法則的落實；新團隊若只訴求政治忠誠，其經濟決策的品質是否符合經濟規律，且足不足以化解經濟危機，將是嚴峻挑戰。因此，他認為未來大陸經濟形勢沒有太多樂觀的理由。