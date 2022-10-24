屏東巧克力品牌百家爭鳴。(林和生攝)

屏東巧克力品牌百家爭鳴。(林和生攝)

屏東縣政府將於28日至30日在屏東可可園區舉辦「屏東可可‧台灣巧克力節」，今年將以「幸福花園」為主題，規畫表演、美拍、工藝、市集、手作、遊程及饗宴共七大主題活動，邀請全台民眾到場體驗。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，屏東可可是一項新興產業，縣府自2014年開始進行產業調查及培力計畫，不斷精進產業能量，以在地風土為出發點，發展可可原豆研製獨特風味。

2019年成功爭取到ICA國際組織授權辦理世界巧克力大獎亞太區競賽，2020年賽事再度落地屏東辦理，成功讓世界看到屏東，2021年轉型辦理「屏東可可、台灣巧克力節」節慶活動，首屆便吸引逾萬人參加，成功打響「屏東可可台灣巧克力」品牌。

屏縣府客務處長陳麗萍指出，此次園區整體營造以「巧可拍拍」和「巧可藝術」創造處處有景，處處可拍照的魔幻國度，結合草地野餐音樂會的「巧可之音」，打造舒適的巧克力幸福花園，讓民眾來到巧克力節能夠放鬆身心，傳遞出屏東巧克力，是凝聚快樂、帶來幸福的滋味。

今年屏東可可‧台灣巧克力節從10月28日晚上的青春可可音樂之夜展開，邀請知名獨立樂團Theseus忒修斯及高屏地區大專院校音樂社團熱情開場，展現可可富含熱情、青春的活力；接續著周末將帶來七大主題活動，「巧可市集」蒐羅超過20家屏東可可品牌現場設攤，各具特色的產品全方位感受金牌巧克力的魅力。