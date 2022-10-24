大陸經濟數據超出預期，推升金屬需求前景，加上全球銅市庫存進入危險低量，銅價後續看漲，激勵LME銅價回漲，第一銅(2009)直接受惠，周一股價直衝23.65元漲停，躍上一個月新高價。在第一銅產品組合中，銅品項占比約六至七成，高峰期單月出貨量可達1000公噸，其接單、原物料庫存控制在三到三個半月，營運體質保守穩健，中長期後市可期。

因最大金屬消費國大陸，經濟數據超出預期，顯示正從擾亂商業和工廠活動的COVID-19管控限制措施中持續復甦，加上二十大後中央政府可望重拾拚經濟態勢，均提振了金屬需求前景。

全球原物料交易巨擘Trafigura(托克集團)也示警，現階段銅市庫存僅能支撐全球4.9天的需求量，時至年底降至2.7天，顯然低於正常數周的安全水位。在供不應求的情況下，銅價不排除飆漲一波。倫敦金屬交易所(LME)最新報價顯示上漲。

銅視為電動車、再生能源、風力發電機等未來趨勢下的重要原物料，將來可望進一步推升其需求，若庫存吃緊而造成搶購勢必連動拉抬價格，Trafigura(托克集團)認為，若目前銅價高出合理價位實屬正常，未來是否會衝上1.5萬美元還需要時間觀察。

依過往經驗，銅價是鋼價先行指標，有鑑於報價起漲有助產業獲利，銅價前景亮眼，可望相互支撐金屬鋼價。目前鋼市旺季低迷，中鋼(2002)、中鴻(2014)下個月盤價續開出平盤，然在止跌訊息下，期望後續有向上反攻訊號。