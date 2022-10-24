李姓男子於去年5月19日高市加嚴防疫規定公布當天，下班後因未戴口罩遭高雄市員警開罰3000元。高雄地院認為，當時中央尚未公告口罩禁令，高市也非全國疫情最嚴重地區，驟然宣布禁令且沒有緩衝宣導空間，等同「突襲」市民，判罰單撤銷。高市衛生局24日回應，當時本土疫情已擴散到高雄，開罰是依據傳染病防治法第二條並基於流行病學特性綜合評估、研判及執行對應防治作為的必要，怒問「難道要等到發生同樣狀況才是高雄市疫情嚴峻嗎？」並表示會再提起上訴。

2021年5月COVID-19本土疫情蔓延，為三級警戒，高市前部署加嚴防疫規定，宣布「外出或於公共場域、室内空間未戴口罩者將立即開罰」。宣布當天李男因下班時未戴口罩，在家門口遭到員警盤查，李男陳述意見後，仍被認定違反《傳染病防治法》第36條規定，開罰3000元，李男不服開罰，因此提起行政訴訟，

法官認為，當時衛福部公告的開罰原則是「勸導不聽者再予以裁處」，直到5月28日全國才一律拉到三級，當時高市疫情也非全國最嚴重的地區，衛生局的做法已違反《傳染病防治法》第37條第3項「應依指揮官之指示辦理」的要件，在沒有說明為何頒布比中央更嚴格的禁令之前就搶先開罰，該防疫措施明顯非採取對人民權益侵害最小的手段，有違比例原則，也同時違反誠實信用原則。對於一些工作特殊、不能立刻接收訊息的民眾而言，有被「突襲」的疑慮，最後判決撤銷罰單，可上訴。

衛生局回應，當時北部已是本土疫情蔓延、社區傳播狀態，高雄市專家會議依據傳染病防治法第二條並基於流行病學特性綜合評估、研判及執行對應防治作為的必要，才會加嚴防疫規定，並反問，在疫情風險已擴散至高雄市的狀況下，難道要等到發生同樣狀況才是高雄市疫情嚴峻嗎？

衛生局表示，當時也有許多與高雄疫情相當的縣市，依據傳染病防治法第二條賦予地方主管機關權責，於5月28日以前宣布強制戴口罩，高雄市COVID-19專家小組是評估國內疫情風險，以快速阻斷社區傳播鏈、確保民眾健康安全為最重要目的，才會依法宣布要求強制戴口罩，因此將再提起上訴。