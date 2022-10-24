被蔣萬安問倒！坦言高端採購合約「可能有」例外規定 薛瑞元跳針反駁喊「沒隱匿」

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前在「董事長開講」節目上公開他默寫的疫苗採購合約有「除外條款」，證明只要政府、法院或監管機關需要，疫苗採購合約可以解密，民進黨立委今天於立院衛環委員會提案指控蔣萬安違法揭露，對此，蔣萬安在臉書上強調，他會持續戰鬥，無所畏懼。

蔣萬安反批民進黨立委，既不是法官也不是紀律委員會，憑什麼未審先判，在提案上直接說他違法？民進黨可以繼續藉由人數優勢圍剿在野黨，但全民都知道這是民進黨心虛、畏懼下的政治操作。

蔣萬安質問提案的民進黨立委賴惠員、邱泰源、陳瑩、吳玉琴、洪申翰、蘇巧慧、莊競程等人，是否反對民眾知道疫苗採購合約的真相？

蔣萬安強調，民進黨可以衝著他來，提告或移送紀律委員會，不要用人數暴力通過提案，圍剿在野黨；如果堅持採用多數暴力，只會證明民進黨是一個說謊且霸道的黑箱政黨。民進黨既然承認有除外規定，那還要隱瞞高端採購合約、護航高端秘辛到何時？

蔣萬安也說明，他在《董事長開講》首次公開親手默寫的疫苗採購合約「除外條款」，證明只要「政府、法院或監管機關有需要，疫苗採購合約可以解密」，戳破了陳時中的謊言。台灣有72％的民眾希望政府公布疫苗採購合約，但陳時中隻手遮天，聲稱有「保密條款」無法公布內容，甚至還抵制立法院的調查。

蔣萬安說，他擔任過美國商務律師，知道商業合約會有保密除外規定；即使合約的關鍵資料都被塗黑，在場內也不准帶手機或是抄錄，他背下保密條款除外規定，回到辦公室後寫在紙上，然後揭露給全民，讓大家一起對抗政府的黑箱謊言。