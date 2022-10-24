饗賓集團搶攻宅經濟商機，旗下「饗在家」聯名人氣Buffet饗饗，首次推出「搗蛋鬼出籠 好食包萬聖限量禮盒」，俏皮可愛的造型，正是萬聖節的應景餐桌好物。此外，饗在家為歡慶光輝十月，即日起至10月31日止，全站滿999元即享免運。

從2021年疫情嚴峻時期開始，消費者的生活習慣有了很大的改變，無法進餐廳內用，餐點外帶外送以及冷凍調理包等宅配服務，成了消費者另類的餐飲選項。2021年4月，「饗在家」結合饗賓旗下各大品牌明星菜色的冷凍調理包美味上巿，將門巿的美好餐飲體驗延伸到消費者的自家餐桌。

不給糖就搗蛋，今年萬聖節不吃糖改吃以天然食材、純手工製作好食包吧！饗在家期間限定「好食包萬聖限量禮盒」每盒共有三種口味，萬聖節指名必備的「南瓜先生」，鹹甜奶皇入餡，滿餡不膩口，是指名度最高的明星商品；小小耳朵兩撇鬍子的「調皮黑貓」，以超過一甲子的老店芝麻自製而成的內餡，濃郁香醇，迷你小貓造型無敵可愛；搞怪小白鬼「搗蛋幽靈」，以大甲芋頭真材實料炊煮而成的噴香軟糯芋泥，是芋泥控不容錯過的好物。「好食包萬聖限量禮盒」每盒共有三種口味，每種口味各4入，每盒可愛價390元，即日起至10月31日止，滿999元即可享免費。另一次購足4盒，也可享1380元優惠價。

除了應景的萬聖節好食包外，饗在家各式美味調理包系列，匯集饗賓各品牌台式、泰式、川味等各式好料和中式點心，簡單加熱就能輕鬆上桌。甫上巿便熱銷的開飯「熊貓哥乾拌麵」，以開飯川食堂經典秘製流口水雞醬的麻、香、辣豐厚層次，與Q彈有勁關廟麵絕妙搭配，快煮3-5分鐘美味速速上桌，鮮香麻辣麵麵俱到！另有嚴選肉品海鮮，如帝王蟹腳、頂級日本A5和牛、伊比利扇子肉、花魚一夜干、日本生食干貝、特級大草蝦等，是主婦們烹調料理時的最佳優質食材選擇。

饗在家結合iEAT會員系統，消費的同時也可累積會員點數，不想出門只要動動手指輕鬆點餐也能吃到饗賓旗下的好味道。即日起至10月31日止，只要在饗在家全站滿999元即享免運！好康優惠，在家享用，千萬不容錯過。