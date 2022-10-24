國民黨桃園市長候選人張善政陣營批評桃園市公安豆腐渣工程是桃園惡夢，遭對手鄭運鵬反擊工程都有保固和驗收機制，不怕失誤和改進，反倒是國民黨放大扭曲，像是複製2018年高雄市長選舉。對此張善政表示，講這些話更凸顯鄭運鵬根本就是鄭文燦的小弟，鄭文燦政績有問題都不敢去面對，這樣子桃園怎麼會進步呢？

張善政說，他跟市民保證當選市長上任後，一定會對桃園的公共工程做全面的體檢，保障桃園市民的安全，這樣子才是大家想要的。至於，蔡英文總統已4次到桃園幫鄭運鵬站台，張善政說，蔡英文來桃園4次，可是沒有1次去關心到目前為止桃園市出現了很多公安的問題，倒希望她不要來4次，要好好把國事做好比較重要。

至於不斷遭綠營攻擊擔任致公黨顧問一事，張善政說，民進黨這次選舉就只知道說抗中保台、只會抹紅對象，他們只會拿報上的幾張照片看圖說話，這幾招早就被桃園市民看破了，「秀才人情紙一張」，這個顧問就是一張聘書，就是這樣。至於鄭運鵬自己遭爆曾赴大陸賺人民幣，強調這是公開資訊沒有秘密，張善政認為，鄭說公開沒有秘密，但是做生意主要的打交道對象是對岸的3個國營電信公司，他到底有沒有洩露台灣民眾的個資甚至國安，這個應該要講清楚，怎能說是沒有秘密。

另外，在中共20大結束後，對台獨畫出明確界線，張善政說，台灣所有人的態度都是一樣，就是「捍衛中華民國，保衛台灣」，對岸的政策怎麼變就是這2句話，也要跟大家報告，自己在宏碁做網路資安，在行政院擔任資安長，在網路上對抗對岸的網軍很多年，他就是這種行動來保護台灣。