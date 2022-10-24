蛋白質200%！有男子在臉書爆料自己在1家連鎖速食店買到的薯條內發現蟑螂，且這隻蟑螂不僅身上還有些許鹽巴，蟑螂肚子的部分疑似也被高溫油炸而爆開，他也開酸「店家很貼心，怕你蛋白質不夠，推出了新商品炸蟑螂」；網友一見也嚇翻「真的是噁爛透了」、「那個小強身上有鹽巴」，不過也有網友建議原PO應該先去和店家反映，而並非先上網爆料。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳2張照片，照片中是某連鎖速食店的薯條，然而，在1根根的薯條中驚見1隻蟑螂，該蟑螂不僅被油炸到肚子爆開，身上還沾著些許鹽巴；對此，原PO也酸爆「某速食店很貼心，怕你蛋白質不夠，推出了新商品炸蟑螂」。

男子在連鎖速食店買的薯條驚見小強闖入被炸到肚子爆開。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的是噁爛透了」、「這品管...」、「真假啦！我稍早差點想買」、「蛋白質200%」、「一樣有營養啊」、「你看錯了這是蝦子啦」、「嘎嘣脆，雞肉味」、「薯條區的人眼睛還好嗎」、「在裝的時候看不到？」、「蟋蟀跟蟑螂 經過油炸後，看起來是差不多，能補補蛋白質不夠的缺陷」、「那個小強身上有鹽巴」。

另外也有網友向原PO表示應該去向店家反映，「不該先PO的，被爆(料)前跟被爆(料)後的補償肯定有差」、「在美國的話，你有很大概率終生免費吃麥當勞，或巨額賠償金，但很可惜你在台灣可能只有折價卷」、「你不PO的話，打去客服，你可以吃到吐了」，不過，原PO也表示自己不敢再吃了，並表示自己沒有要補償，只是要提醒一下。