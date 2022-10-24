永慶不動產高雄博愛同盟加盟店陳彥廷經紀人，大學念的是數學系，個性外向、健談，曾遠赴非洲工作，回到台灣後進入房仲產業，待過信義房屋、住商不動產，再轉職到永慶不動產後，才找到事業的重心，現在專長土地買賣的他，最高成交過3億元的土地，年薪也從過去的150萬元、翻漲到400萬元！

陳彥廷過去有個非常特別的工作經歷－在非洲小國馬拉威教導當地居民耕種。退伍後他原本鎖定業務類型工作，因此第一份工作是銀行業務，月薪僅3萬多元，當時政府要派一批自耕農到馬拉威，月薪上看10萬，陳彥廷便跨越半個地球，展開了在非洲的生活。

即使對非洲的生活及工作環境有了心理準備，陳彥廷到了當地，還是對馬拉威的生活條件感到震撼，他分享：「馬拉威是未開發國家，沒網路、沒電話，也常沒水沒電，沒有人可以保證你外出後能平安回家，因為治安不佳，被當地人勒索、搶劫是常有的事，求助警察也沒用。」後來兩國斷交，他是倒數幾批撤離馬拉威的台灣人。

永慶房產集團強大品牌力及科技力，幫助經紀人工作贏在起跑點。(圖/永慶房產集團提供)

不想安於現狀 勇於挑戰超越自我

回到台灣後，勇於嘗試新事物的陳彥廷，決定挑戰產品總價最高的房仲業務工作。2010年他進入有底薪、直營體系的信義房屋，然而新人時期的不順遂，曾讓他一度想放棄，為了拼出成績，他每天早上9點出門、深夜11點才下班回家，也犧牲了大部分的生活娛樂。

「每當挫敗時，我就會到公園跑步紓壓、鼓勵自己，再苦的馬拉威工作都做過了…」調整好心境之後，再迎接下一個挑戰。憑著在非洲磨練出的過人毅力，加上事業心旺盛，3年後陳彥廷順利考上店長職，也曾獲頒「高雄區年度業績第一名」。

雖然事業逐漸步入正軌，充滿挑戰性格的陳彥廷不願安於當時的店長職務和薪資，在第一線接觸客戶、挑戰高薪，一直是他最想做的事，於是在前同事的介紹下，轉職到永慶不動產，並遇到了恩師鄔綺琳。

加入永慶不動產1年多後，陳彥廷選擇創業加盟住商不動產，深感品牌力、系統工具的使用落差，去年9月重回到永慶加盟體系，加入了鄔綺琳店東的永慶不動產高雄博愛同盟加盟店，不到1年的時間，業績就直逼1300萬元，年收入也達到400萬元的新巔峰。

永慶不動產產品類型多元，發展不受限，為事業創造更多可能。(圖/永慶房產集團提供)

誠實的態度與專業的表現 讓客戶放心委託

陳彥廷說，他在永慶不動產與信義房屋最大的不同是產品的類型，永慶不動產除了一般住宅物件，還有土地、大型商辦、飯店與旅館等，接觸客群更廣，其中土地買賣，讓他最感興趣。他認為土地是各種建築物的根本，總價高、客戶數量相對少，需要花更多時間與地主溝通，做足功課、準備充分資料，讓客戶看到專業和細心，是服務他們的不二法則。

曾經一個高價土地委售案例，過程中地主簽了專任委託後就回美國，由於總價超過億元，不僅買家稀少、也需要較長銷售期。雖然前後歷經1年半的銷售過程，但陳彥廷最終與銀行業者成交，讓地主感動萬分。

除了多元產品，永慶房產集團的科技工具與聯賣系統也助長陳彥廷的業績與效率。像是〈行動智能經紀人APP〉，能讓經紀人在與客戶洽談時，透過手機、平板，展示所有符合買方客戶的物件，當然也涵蓋永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店的物件清單，還能即時聯繫帶看，加快成交效率，受惠於跨集團四品牌聯賣制度，陳彥廷有4成的成交案件都來自聯賣。

永慶不動產秉持的「誠實服務」，陳彥廷也相當認同，過去曾成交一名客戶，讓他印象深刻。這個客戶拒絕一般只報喜不報憂的房仲經紀人，由於客戶是為了小孩添購房產，對於屋況與後續保存十分在意，陳彥廷了解需求後，對於每個物件屋況都會據實以告，贏得信任，兩人也成為朋友，最後也順利成交。

陳彥廷擁有12年房仲經紀人資歷，目前已經五子登科，年收入高達400萬元，未來除了繼續朝「千萬業績經紀人」邁進，也希望將誠實房仲的觀念，傳承給學弟妹，為團隊、甚至台灣房仲業向上提升多盡一份心力。