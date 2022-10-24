民進黨立委在立院衛環委員會提案指控蔣萬安「違法抄錄揭露疫苗採購合約內容，並片面公布斷章取義」，對此，國民黨反轟民進黨選舉奧步百出，無所不用其極，蔣萬安揭露疫苗採購協議竟遭「私設刑堂」。

國民黨強調，疫苗採購不涉任何商業機密，相關商業保密協定也都有例外規定，對於人民的納稅錢使用，立委有知的權利，若有涉及利益關係，也一定要揭露查弊清楚，若衛福部認為有誤會，就更應該要好好公開讓外界檢視，不要遮遮掩掩地把所有真相都封箱。

國民黨痛批，號稱「民主進步黨」居然反民意監督，執政黨立委監督在野黨立委，簡直荒謬可笑，疫苗價格封存30年至今已經600天，到底有多少黑箱作業，讓民進黨始終不願意公開？蠻橫霸道的極致，人民要如何接受？

國民黨再次強調，支持重啟調閱小組，但是一定要要公佈疫苗採購合約給全民知道，而不是公審蔣萬安，這種製造政治對立，不讓人民了解採購過程的行為真的大可不必。