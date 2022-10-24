資深媒體人周玉蔻先前爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，還扯出其父蔣孝嚴當年「晶華酒店緋聞」的女主角身份為前中姐，結果不但遭張淑娟駁斥怒告，也被外界痛批毀人名譽。不料周玉蔻今更直指蔡玉真是消息來源，別想逃。國民黨台北市議員徐巧芯在臉書直言，「閨蜜的背叛～我要看到血流成河！」

蔡玉真24日在臉書上發文批周玉蔻，稱「一個主持人把一個傳聞指名道姓說出來，感到不屑。不管任何時間，再次向所有無辜受害的人道歉！」，結果引來周玉蔻隨即在底下留言，「消息來源是你，別亂潑糞，也別逃！」並指控蔡玉真是收了誰的好處才將錯賴给別人？要求兩人法院見。

周玉蔻稱，明明就是蔡玉真先在臉書爆料，「是你在2021年4月18號，在一個午餐上向訂房主管提出女主角姓名，本人還查問質疑好多次跟對方確認的」。

國民黨台北市議員徐巧芯在臉書直言，「閨蜜的背叛～我要看到血流成河！」