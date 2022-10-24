美債殖利率回落，美股上周五集體收漲。然而恆指周一低開1.95%，隨後跌勢持續擴大。

周一香港恆生指數暴跌1030.43點或6.36%，為15180.69點，並一舉跌破萬六，創近13年半新低。國企股(H股)跌402.96點或7.30%，為5114.48點。交易所成交金額達1617億港元。

周一人民幣繼續走低，一度觸及7.3低價，藍籌的滬深300指數也跌2.9%。中國領導人習近平獲得史無前例的第三個領導任期，並挑選了一個忠於自己的高層管理團隊，外媒普遍認為將失去經濟掛帥的政策。

科技指數雪崩式大跌9.65%，報2801.99點。網路應用巨頭仍是重災區。阿里巴巴跌11.4%，報61.65港元；騰訊跌11.4%，報206.2港元；美團跌14.8%，報120.6港元。

其它科技股例如京東跌13%，嗶哩嗶哩跌13.2%，快手跌12.6%，小米跌8.6%。