由寶佳機構為主要投資者，出資成立的電梯新兵「永佳捷」今天首度與媒體見面，請來前永大機電董事長許作名擔任永佳捷首席顧問，在永大資歷32年擔任過製造、採購、維修要職的蔡定憲擔任總經理。許作名指出，永佳捷（Masada）國內將主攻電梯智能維保與汰舊換新市場，明年除了供應寶佳新梯所需外，也將跨入海外市場，新梯鎖定越南等新興國家，維保市場將拓展到大陸。

永佳捷額定資本額3億元，主要股東是寶佳機構，許作名指出，台灣電梯市場不大競爭者少，且30年前技術門檻相對較高，當市場飽和後自然形成寡斷而高毛利局面。但隨著這20幾年來電子電力與永磁同步伺服電機科技進展快速而成熟，產品已屬大眾商品化，永佳捷就是要讓消費者享受性價比（CP值）優質的產品與服務。

目前在台灣維保電梯總體量約40萬台，非母廠保養約20％，達8萬台，老舊電梯年保修費用所費不貲，許作名認為，要有廠商提供服務更好、價格更優惠的產品與服務讓消費者有更多的選擇，因此，訂定的目標是希望先搶到1.2萬台的維保市占率。而永佳捷今年上半年成立後，已在國內試水溫，陸續取得約300台的維保業務。

在新梯部分，明年3月就會供給寶佳200台新梯，寶佳每年採購量300-500台新梯，景氣好可到600台，永佳捷將以此為基礎開拓業務。許作名指出，台灣新梯市場飽和，新梯市場還是在國外，永佳捷規畫明年海外在東南亞等新興市場拓點，第一站鎖定越南，後續觀察馬來西亞、印尼及印度等市場。 另外，歐美都是老舊電梯，改造量身訂作需求量大，歐美也是未來的機會。而扶梯也會從大陸、越南開始進行。

產線部分，大陸有一個工廠做組裝及測試，台灣將在桃園觀音設立生產基地，永佳捷目前員工人數30多人，年底預計增加到50人以上。除了許作名、蔡定憲外，電梯安全運行是電梯公司最高運原則，永佳捷核心幹部皆來自台灣前5大電梯大廠，包括工務副總經理詹益彰，永大年資39年，曾任永大電梯安裝維修總經理，設計部經理江京鴻，三菱年資也達14年，成員經驗豐富，產品從開發、設計、製造均堅持高安全標準。