金鐘獎日前落幕，得獎名單揭曉後幾家歡樂幾家愁，女星Lulu和黃子佼主持的節目《婚禮歌手》抱走綜藝節目主持人獎，花了10年時間終於走上舞台領獎，令圈內好友和粉絲都為她感到開心。今（24）日她發文透露參加經紀公司的慶功宴，同公司的謝盈萱獲得視后殊榮，老闆豪氣送出大獎，讓她直呼：「也太好了吧！」

女星Lulu在社群平台透露金鐘獎結束後，經紀公司約同事吃飯小慶功，除了她還有獲得戲劇節目女主角獎的謝盈萱，和2021年拿下金馬獎最佳原創電影歌曲獎的艾怡良，公司幾位藝人都拿下重要獎項，老闆陳鎮川拿出三張不限地點不限時間的機票送給她們，當作慶祝禮物，讓Lulu驚呼：「謝謝川哥！也太好了吧」，她也詢問粉絲：「怎麼辦我應該要去哪裡最過分呢～請大家給我一些意見」，有網友建議「拎著獎勵愛馬仕去法國帶貨另一個愛馬仕去看極光」，讓Lulu回應：「天哪過分至極」。

天地合娛樂老闆陳鎮川送給旗下三位藝人機票。（圖／Lulu Instagram）

機票上印有她們得獎的照片。（圖／Lulu Instagram）

同事們還特地製作道具，將兩人獲得的獎項和得獎時的表現做成標語，Lulu穿著白底花朵圖案襯衫，露出纖細大腿，謝盈萱則穿了一件格子襯衫，戴著眼鏡素顏出場，公司還特地製作她們三人獲獎照片的機票，誠意十足。

本次金鐘獎謝盈萱拿下視后，Lulu奪得綜藝節目主持人獎。（圖／Lulu Instagram）

除了有天地合娛樂的藝人，她們也邀來負責主持頒獎典禮的曾寶儀一起聚餐，Lulu感性直言：「我的天啊～我真的好愛這幾個女孩子！跟這些美麗又有才華的姐姐們相處就是舒服愉快，好的能量相互匯集，生命影響生命，我們都會越來越好的」。