中國第3季度經濟數據在延後數日後終於公布，總體經濟成長3.9%，高於外界預期。但分析人士表示，從長遠角度觀察，未來的經濟更強勁的復蘇將受疫情封控的限制，以及房地產市場低迷和全球衰退風險的挑戰。

《路透》引述中共官方數據顯示，在一系列政府措施的刺激下，今年第3季中國國內生產總值（GDP）與去年同期比較增長3.9%。這個數據超過《路透》調查所預測的3.4%，也快於第2季度提高了0.4%的增速。

報導說，在本季度末，因為新冠病毒爆發導致大規模封控措施，國內需求再次減弱，出口增長放緩，房地產業進一步降溫，這顯示經濟復甦之路仍當艱辛。

除此之外，中共新一屆的執政團隊將持續對疫情採取嚴格封控措施，將對未來經濟復蘇蒙上陰影。

中共20大結束，習近平獲得了他的第3個任期。投資者對未來中共領導人以經濟增長為代價推動意識形態的做法表達了憂心。

凱投宏觀高級中國經濟學家朱利安．埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示：「中國近期不可能取消清零政策，估計在2024年之前不會有任何有意義的政策鬆動。」「反復出現的封控措施對社會活動造成壓力，不排除還有更大規模封鎖的可能性。」

除國內風險外，中國經濟將受到烏克蘭危機和全球因加息與通脹而放緩的外部壓力。《路透》的調查預測，2022年中國全年經濟增長將放緩至3.2%，遠低於5.5% 左右的官方目標，這也是近半個世紀以來最糟糕的表現之一。

野村證券表示，截至10月17日，大陸有30個城市正在實施不同程度的封鎖或控制，影響約2.251億人，高於前一周的1.969億人。9月份，中國城鎮調查失業率微升至5.5%，為6月以來的最高水平，其中16至24歲求職者失業率為 17.9%。9月份新房價格也連續第二個月下跌，負債累累的開發商仍在奄奄一息的房市低迷氣氛中掙扎。

自5月底以來，中共已推出50多項提振經濟與緩解就業壓力措施，國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，政策上將保持積極支持來推動經濟復甦，但在全球央行普遍加息期間，中國不太可能進一步降息來刺激經濟。