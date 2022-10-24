新和能源聯貸案成功募集完成，凱基銀行今（24）日由商業金融處副總經理王智勇及共同主辦行台北富邦銀行代表銀行團與新和能源董事長曾慶成簽訂聯合授信合約，本聯貸案授信期限共15年，總額度新臺幣56.4億元，吸引10家銀行熱烈參與，並以超過1.5倍的額度認購結案，獲得金融業對綠色金融高度支持。

凱基銀行長期關注綠能產業發展，自2018年起主導綠能聯貸金額已逾新臺幣500億元，近年來除了持續參與太陽能電站聯貸案外，亦積極統籌漁電共生聯貸案，繼去（2021）年8月統籌主辦志光能源新臺幣57億元地面型漁電共生聯貸案，以及今（2022）年3月統籌主辦新臺幣82億元的南旭新日泰地面型漁電共生聯貸案後，本案係今年完成的大型屋頂型漁電共生聯貸案。未來將持續深耕並協助相關優質業者取得融資。

新和能源為國內知名三家壽險及一家國內規模最大的專業重電廠商與誠新國際共同投資，為國內大型且開發成熟的屋頂型漁電共生案場，此次漁電共生聯貸案，凱基銀行再次展現財務專業服務能力，及積極實踐永續金融之行動力，並與台北富邦銀行共同擔任統籌主辦行，同時包括王道銀行、兆豐銀行、農業金庫、台中銀行、高雄銀行、安泰銀行、聯邦銀行、板信銀行參與，募集期間響應熱烈。本案完工商業運轉後，每年將生產約1.6億度電，創造約8萬噸的減碳效益，為環境永續盡一份心力。

凱基銀行響應政府落實2025年再生能源發電佔總裝置容量20％之政策目標，自2016年起陸續參與太陽能發電、離岸風電等再生能源電廠融資專案，促進台灣綠能產業的永續營運。凱基銀行期望運用核心職能，落實責任金融，實踐母公司中華開發金控之低碳永續經營目標。