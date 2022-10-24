曾留學美國的知名脫口秀演員百靈果凱莉，身兼Podcast節目《百齡果NEWS》主持人，活潑幽默的說話風格，深受不少觀眾的喜愛，近日Cosplay成卡通《愛天使傳說》女主角，貼出和醫生老公的激吻放閃照，不少粉絲就意外發現，老公的側臉竟與台北市長參選人蔣萬安出奇神似，開玩笑喊：「真的不是萬安？？？」。

百靈果凱莉近來在臉書透露，人生第一次Cosplay就選了超冷門的《愛天使傳說》中的女主角「結婚桃子」，光妝髮就弄了2個小時，結果臨時被拉來拍的老公「大公主」妝髮還比較帥，成品中，可見她被丈夫擁在懷裡，正深情凝視彼此，另一組照片，她和老公的嘴唇，就快要碰在一起，超閃的畫面，讓網友隔著螢幕，都能感受到滿滿的愛意。

不少網友都笑說，凱莉的老公側臉神似台北市長候選人蔣萬安。(圖/百靈果凱莉 IG)

照片一出立刻掀起熱議，不少網友驚訝發現「大公主」老公的側臉，竟與蔣萬安出奇相似，紛紛嗨喊：「猛然一看以為是蔣萬安」、「看來大公主是真愛呢」、「這是市長選舉海報嗎？」、「你幹嘛強吻蔣萬安」、「大公主有出來選就是獨贏了」、「怎麼一大早就在閃」、「市長夫人好正」、「尊夫再次爆紅」。

其實凱莉也在臉書標註蔣萬安的FB帳戶，開玩笑喊：「這張競選海報送你，不用客氣！」，同時認真對一名認同撞臉的網友說：「這樣選應該就贏了，我來改一下內容好了」，互動相當逗趣，有人則搞笑許願：「你們一起拍COSPLAY工作室可贊助」，想不到凱莉竟立馬答應：「我馬上跟大公主說」，笑壞眾人。