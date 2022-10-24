遠傳電信運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術結合專案管理能力，從內部轉型經驗及技術深耕出發，將心比心理解客戶痛點，提供企業與公部門有溫度的科技差異化服務，於國際專案管理學會台灣分會（PMI Taipei Taiwan Chapter）舉辦的2022年專案管理大獎榮獲「標竿企業獎」、「標竿專案獎」兩項殊榮。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「遠傳以5G結合『大人物』專長，協助多家大型企業以及政府部門數位轉型升級，並以數位創新科技力因應專案執行過程中的各種挑戰。遠傳很榮幸能夠獲得專案管理大獎評審們的肯定，遠傳對於客戶也將持續秉持使命必達的精神，協助城市與產業邁向智慧與永續。」

遠傳以資通訊專長結合創新思維，肩負執行「桃園市北區全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」，無論是規模或運作模式均為全台首創，亮眼成果獲得評審青睞，獲頒「標竿專案獎」；遠傳專案團隊更憑著具有系統性的專案管理技術，建立備標、執行、維護等各階段的流程與風險管理，並優化組織內流程數位化、跨組織專業橫向溝通等實績，因而獲得「標竿企業獎」。

頒獎典禮由遠傳企業暨國際事業群資深協理楊國志出席受獎，並受邀於「2022 PMI台灣專案管理國際論壇」演講，與現場產官學界分享遠傳專案管理的實績，以及透過各方跨域協調與溝通合作的深厚經驗。遠傳將持續秉持「靠得更近 想得更遠」的品牌宣言，以創新科技力為引擎，專注客戶需求，提供一站式專業顧問服務，成為企業及政府實現數位轉型的最佳夥伴。