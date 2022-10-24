九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰更是萬眾矚目，今（24）日國民黨桃園市長候選人張善政就在臉書上強調「只要我提出批評，民進黨就說是唱衰；只要我提出建言，民進黨就說是抹黑」，同時更點出了「不怕批評，讓建言與陽光照進市政，才是偉大城市桃園的真正價值！」引發討論。

張善政在臉書上PO出一篇「不怕批評，才是偉大的城市真正價值」的文章表示，「我參選桃園市長以來，對於桃園市政提出了許多看法與見解。但我很無奈的是，民進黨完全否認桃園市政有任何改善的空間，拒絕討論可以讓桃園更好的方案」，張善政坦言「只要我提出批評，民進黨就說是唱衰；只要我提出建言，民進黨就說是抹黑」，張善政認為「這種態度不是在回應市民的疑惑，反而比較像是在情緒勒索！」

張善政提及，「當我提出，讓市政府承擔更多照顧女性與幼兒的『婦幼局』政策時，民進黨無法反對、也提不出更好的方案，因此只能夠說『張善政不懂桃園市政』；當我提出創新的做法，希望更好地支持有創意、有idea的青年在桃園創業，民進黨說『鄭文燦都有在做』；當我拿出一項項工程缺漏，質疑桃園公共工程品質必須改善，刻不容緩時，他們說我『唱衰桃園』」。

張善政直言，「我當過行政院長，深知沒有完美的施政。過去我在立法院接受質詢時，也都正視這些砥礪之言，作為改善施政的參考。鄭運鵬委員當初在立院也質詢過我，應該知道我說的都是實話」，因此張善政也呼籲鄭文燦市長、鄭運鵬委員「讓我們一起正視市政問題，接受市民檢驗，討論改善方案，才能讓桃園更好，市民有依靠」。

張善政最後更指出「桃園，是一座年輕的城市，也是最晚升格的直轄市，是什麼樣的價值，讓我們桃園變得偉大？是首長的五星廣告？還是外觀華美的館舍？」張善政認為「不怕批評，讓建言與陽光照進市政，才是偉大城市桃園的真正價值！」