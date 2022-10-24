富邦悍將季中找來洋投富藍戈，原本外界並不看好這位在墨西哥聯盟自責分率高達9.85的洋投能夠有好表現，結果他加入富邦後成為球隊最佳後防，日前也飆出追平中職紀錄的160公里火球，總教練丘昌榮不諱言，目前陣中洋將中以續留他的機會最高。

現年29歲富藍戈曾有多年美國小聯盟資歷，也曾待過韓職效力樂天巨人隊，今年來台前在墨西哥聯盟出賽，登板6場吞下0勝3敗，自責分率高達9.85。來台披上藍衫後，富藍戈扛起富邦牛棚重責，本季出賽39場中僅1場先發，拿下1勝2敗、5救援成功、11中繼成功，自責分率2.50。

對於明年洋將佈局，丘總表示，目前都有在討論續留人選，會針對隊形做選擇，加上休季期也有一些「新菜色」可做選擇，球團會多搜集資訊後再來做評估。

對於目前陣中洋將表現，丘昌榮對富藍戈讚譽有加，「他是越投越稱職。」富邦現有洋將范米特、安得勝、富藍戈、洋炮卡洛斯及遭註銷的優瑪，以續留富藍戈機會最大，「我想球團續留他的機會是滿高的。」