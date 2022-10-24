電商年度最大檔雙11來臨，網家(8044)旗下PChome24h購物今日宣布「雙11狂購節」率先起跑，今年將對1,300萬會員發出人人有獎萬元大紅包、祭出全站商品最低1.1折起，周周抽總值超過百萬豪禮。此外，PChome集團也串連旗下其他七大電商平台自11月1日起推出天天狂灑紅包雨、現拿現折的專屬折價券。從商品價格、多元的國內外跨境夯品、行銷優惠，以及金流回饋一次到位，希望轉守為攻、挑戰市場最低價，卯足全力迎戰雙11。

歷經兩年多的疫情，消費者已養成網購習慣，隨著全球逐步解封，將迎來新一波的消費趨勢及商機。PChome 24h購物觀察到近期三大解封消費趨勢：「解封旅遊夯、帶動娛樂類商品需求提升」，站上旅行用品、行李箱等銷量成長30％；疫情讓大眾更「重視生活品質且健康意識提升」，站上保健食品業績成長30％，家具及油漆修繕等買氣也增加40％；「通膨物價上漲，消費趨於謹慎」，高單價商品購買決策期拉長，但民生日用品則因價格預期心理導致消費者先行囤貨，買氣翻倍。

PChome網路家庭電子商務事業部副總經理萬岳偉表示，PChome 24h購物今年不論在服務面、商品面及體驗面皆陸續推出創新服務，致力滿足消費者全方位生活所需。隨著解封後消費新趨勢，今年PChome 24h購物的「雙11狂購節」，以『好用』、『好買』、『好賺』、『好便宜』等四大特點，期望在通膨壓力下，能提供消費者市場最低價的商品，以及最實用的優惠折扣。

迎戰雙11，PChome集團也動員起來，串連旗下電商平台：媽咪愛、Bibian比比昂、PChomeThai泰國購物、PChome旅遊、MiTCH、露天拍賣及PChome商店街，自11月1日起，每天登入PChome 24h購物玩小遊戲，即有機會獲得七大平台專屬折價券。其中PChomeThai泰國購物自10月26日至11月16日期間，打造「泰狂1111」，推出限量1元、11元商品超強優惠，再搶每日限量11％ off折價券。