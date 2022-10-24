台中14期土地自2020年完成配地以來熱度不輟，挾最大規模重劃區的優勢，吸引建商群起獵地插旗，總計2021年至2022年H1，14期土地交易規模就突破400億。但今年受到總體經濟因素，整體土地交易明顯受到抑制，觀察14期重劃區交易雖有放緩，但在大型建設、區位優勢等利多驅使，建商調整布局策略，更精準鎖定鄰大路、面公園、緊鄰商圈、坪數在千坪以上的大型土地。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，從近五年實價登錄統計台中各重劃區土地交易情形，就可以看出市場對14期的青睞。觀察14期土地交易走勢，2020年起呈現爆發性成長，2021年來到高峰，總交易金額達361億，至2022年上半年土地交易呈現放緩趨勢，總計近2年交易金額仍達到441億，超越台中其他重劃區的交易規模。

今年整體土地交易情形降溫，主因為受到央行房市管制的影響，營建業缺工缺料、營建成本走高，都使建商對資金運用更趨謹慎，熟悉台中土地等商用不動產買賣的信義全球資產中區商仲部經理張現傑觀察，建設公司在14期重劃區購地動能趨緩，但由於台中巨蛋、漢神洲際購物中心等大型建設題材加持，對建商而言仍具誘因，只要標的具備以下三點條件，仍是建商布局重點。

其一為近商圈，14期重劃區緊鄰發展已相當成熟的崇德商圈，目前已有多間知名連鎖餐飲品牌進駐，具完善的生活機能；其二為地段及基地面積考量，建設公司在選擇標的時，更傾向鄰大路、面公園的基地，且基地面積在1千坪以上，更有利於建商未來興建規劃；其三則是價格因素，綜合前述考量，只要標的具價格優勢，就會吸引建商進場。

張現傑經理從其近年成交多筆台中土地的經驗進一步分析，受大環境通貨膨脹影響，土地等商用不動產，具有抗跌保值、抗通膨的特性，因此近期也觀察到，除建商外，也開始有不少買方看好14期重劃區的未來發展潛能，關注150坪至200坪、可獨立興建使用的土地，以作為資產配置及長期投資的標的。