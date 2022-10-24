民進黨立委今(24日)於立院衛環委員會質詢時，圍攻國民黨台北市長候選人蔣萬安，接力掛牌「蔣萬安違法揭露，斷章取義」。國民黨台北市議員徐巧芯表示，只因為蔣萬安為了維護人民知的權利，公開了一份憑記憶背出來的疫苗採購合約部分內容，證明有例外條款，只要法院、政府要調查，疫苗採購合約就可以揭露，沒想到竟因此遭到民進黨立委追殺，重啟小組主旨竟然是要公審蔣萬安，令徐巧芯氣得直呼「太扯！」

「DPP追殺來了，準備開始公審蔣萬安！」徐巧芯今(24日)在臉書發文指出，因為蔣萬安為了維護人民知的權利，在週六董事長活動公開了一份憑記憶背出來的疫苗採購合約部分內容，證明有例外條款，只要法院、政府要調查，疫苗採購合約就可以揭露。

徐巧芯傻眼表示，結果週一上班第一件事，民進黨就開始追殺蔣萬安，重啟小組主旨竟然不是要公佈疫苗採購資料，只是要在立法院公審他！太扯！她並標註：記憶力好也惹到你嗎？你好大我不怕！支持疫苗採購調閱小組重開公布所有資料不塗黑。

徐巧芯在留言附圖貼出蔣萬安揭露的資料強調：疫苗採購本來就有保密條款的例外規定！陳時中被打臉整個民進黨見笑轉生氣，開始公審蔣萬安。