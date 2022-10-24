全球知名的米其林三星主廚 Thomas Bühner 從事餐飲業超過 30 年，不僅是全德國目前大約 10 位米其林三星主廚的其中一位，更是全世界約 130 位頂級三星主廚之一。在 2018 年夏天將位於德國 Osnabrück 的「La Vie」餐廳關閉後，開始思考餐廳的下一步，走遍世界各地探詢新的餐廳地點，最終決定落腳寶島台灣，將「La Vie」從德國Osnabrück 奧斯納布魯克，完整移植至台北市全新啟航。

「La Vie」餐廳原位於德國的一個迷人小鎮--奧斯納布魯克Osnabrück，自2012年起連續7年蟬連米其林三星級最高評鑑，堪稱是米其林指南榜上的傳奇餐廳！而即將在明年上半年於台北開幕的嶄新「La Vie 睿麗」法式餐廳，則將坐落於台北市大直商圈菁華地段、由忠泰建設投資興建的全新時尚生活聚落 - NOKE 忠泰樂生活。

與 Thomas Bühner 攜手合作投資的「風味睿麗餐飲」執行長吳睿弘表示：邀請米其林三星主廚直接來台灣開餐廳，這是史無前例的合作模式。不同於以往台灣餐飲界邀請米其林主廚來台擔任餐廳顧問或客座主廚的模式，這次希望透過共同投資經營的緊密合作，為台灣的 Fine Dining 美食領域中帶來全新的衝擊與刺激，進而激盪出更創新的進步，而期望這也將會是台灣餐飲業的重要里程碑之一。

Thomas Bühner 期望以「La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳」為他累積三十餘年的美食新哲學開啟新篇章。此命名承襲Thomas Bühner原先在德國餐廳的名稱，並冠上主廚自己的全名，清楚揭示「La Vie 睿麗」是由 Thomas Bühner 直接參與投資、經營的餐廳，也將是目前 Thomas Bühner 在全世界唯一的一家餐廳，意味著 Thomas Bühner 不僅是合夥人同時也是經營者。「La Vie 睿麗」代表 Thomas Bühner 對台灣市場潛力的高度肯定，對他個人在全球各地的粉絲來說，更是極為重大的承諾。

Thomas Bühner 同時也承諾將在台灣重現他在歐洲知名的「三維料理哲學」。他認為料理靈魂來自於三個維度，第一個維度：著重於食材各自的純粹天然風味；第二個維度：講究並調整烹調料理手法的過程；第三個維度：旨在全方位延伸連貫每道料理的風味，呈現最完美的一餐。

Thomas Bühner 表示：比如說第一個維度(也是所有菜肴的基礎)，是每個食材原有的風味。在我看來，沒有比食材的原汁原味更真實、更強烈的味道了。因此，原有的味道總是必須最優先保留。

「 La Vie 睿麗」餐廳除了計畫呈現 Thomas Bühner 極為知名的米其林三星菜單風格之外，也將提供全新開發的歐洲亞洲菜式的融合與衝擊，以嶄新的餐飲風味，讓國外及台灣消費者能夠體驗到更深一層的味覺詮釋與餐飲哲學。

「La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳」在台灣的設立，除了對於台灣 Fine Dining 領域是一個非常重要的里程碑之外；風味睿麗餐飲顧問股份有限公司執行長吳睿弘也期待，這個餐廳的設立也能為台灣對餐飲充滿熱情的年輕世代們，提供一個與國際頂級名廚長期學習、交流的工作平台，對於台灣有興趣投身高級餐飲文化產業的從業人員，帶來一個更多元的全新機會。