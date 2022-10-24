國民黨立委、台北市長候選人蔣萬安日前在節目默寫疫苗採購合約保密協議除外條款，宣告「陳時中的謊言正式被戳破了」。蔣今日在立法院遭到民進黨立委圍剿。蔣萬安下午在臉書發文批，全民都知道這是民進黨心虛、畏懼下的政治操作，如果堅持採用多數暴力，只會證明民進黨是一個說謊且霸道的黑箱政黨。

蔣萬安提及，今天一早，民進黨立委指責他違法揭露疫苗採購合約內容；民進黨立委既不是法官也不是紀律委員會，憑什麼未審先判，在提案上直接說他違法？

蔣萬安說，「我敬告民進黨的所有官員、立委，你們可以繼續藉由人數優勢圍剿在野黨，但全民都知道這是民進黨心虛、畏懼下的政治操作。」

蔣萬安指出，他要問今天提案說我違法的立法委員賴惠員、邱泰源、陳瑩、吳玉琴、洪申翰、蘇巧慧、莊競程等人，「你們是否反對民眾知道疫苗採購合約的真相？」

蔣萬安喊話，「民進黨可以衝著我來，對我提告或移送紀律委員會，不要用人數暴力通過提案，圍剿在野黨」；如果堅持採用多數暴力，只會證明民進黨是一個說謊且霸道的黑箱政黨。

他說，民進黨既然承認有除外規定，那還要隱瞞高端採購合約、護航高端秘辛到何時？

蔣萬安指出，周六他在《董事長開講》首次公開親手默寫的疫苗採購合約「除外條款」，證明只要「政府、法院或監管機關有需要，疫苗採購合約可以解密」，戳破了前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中的謊言。

他表示，台灣有72％的民眾希望政府公布疫苗採購合約，但陳時中隻手遮天，聲稱有「保密條款」無法公布內容，甚至還抵制立法院的調查。

蔣萬安強調，自己擔任過美國商務律師，知道商業合約會有保密除外規定；即使合約的關鍵資料都被塗黑，在場內也不准帶手機或是抄錄，但他默記保密條款除外規定，回到辦公室後寫在紙上，然後揭露給全民，讓大家一起對抗政府的黑箱謊言。他會持續戰鬥，無所畏懼。