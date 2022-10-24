國立政治大學不動產研究中心22日舉辦「國土計畫與不動產市場研討會」，邀集內政部政務次長花敬群、內政部地政司司長王成機、內政部營建署副署長陳繼鳴、國家發展委員會國土區域離島發展處副處長呂登元、國立政治大學副校長陳樹衡、新北市政府城鄉發展局局長黃國峰、新北市政府經濟發展局局長何怡明、桃園市政府地政局副局長高鈺焜、內政部營建署城鄉發展分署分署長林秉勳、基隆市政府都市發展處處長徐燕興、永慶房產集團業務總經理葉凌棋等重量級產官學人士與會，盼持續深化《國土計畫法》內容、促進國家健全發展。

花敬群政務次長致詞時表示，國土計畫是一個龐大且重要的課題，建置一個良好的系統來處理過去累積的問題、當下的全球競爭、以及對未來的展望，是一份非做不可的工作。要將這份工作做得好，端看整個國家能投入多少量能，因此除了中央和地方政府的付出外，還有賴學術界、產業界的分享奉獻。花敬群政務次長特別感謝今天與會的政府官員、學術界的學者，還有產業界的專業人士，分享專業見解，為國家找路徑、找方向。

政大不動產研究中心主任、暨政大地政學系教授賴宗裕指出，《國土計畫法》主要在接替《區域計畫法》針對非都市土地進行規劃管制，因此容易使地方政府過度聚焦在現行非都市土地如何轉換成可開發用地，導致直接或間接促成農地流失、以及未來不動產市場往非都市地區拓展之可能。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋也表示，都市土地原本由《都市計畫法》進行管理，《國土計畫法》實施後，都市土地全部劃入城鄉發展地區第一類，仍依照《都市計畫法》管理，因此《國土計畫法》對於居住在都市地區的居民不受影響。觀察2022年全台建物交易，有超過8成皆位於都市土地，《國土計畫法》對不動產交易影響不大，惟非都市土地未來可能因為《國土計畫法》納入不同功能分區而有不同影響，值得後續觀察。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，國土計畫法對於都市地區的居民影響有限，但非都市土地未來可能受不同程度影響，值得觀察。(圖/永慶房產集團提供)

花蓮縣文化局局長吳勁毅提出新的非都市地區居住需求的調查方法，如何避免炒作的配套機制等操作模式，盼拋磚引玉，解決非都市地區過往的居住困境，讓鄉村發展除了有更多機會、也能更有秩序。

中國文化大學都市計劃與開發管理學系教授兼系主任徐國城指出新北、桃園、台中、台南和高雄五都皆面臨既有產業發展土地漸趨飽和，導致產業用地價格攀升、墊高廠商成本的問題。建議可制定相關獎勵配套，引導廠商於適當區位發展。

國立成功大學都市計劃學系教授張學聖也點出國內眾多基礎研究付之闕如、欠缺跨域整合式的空間策略計畫的狀況，並提出「計畫」、「組織」及「預算」為都會區域計畫推動三大關鍵要素等建議，以利後續推動都會區域計畫。

政大不動產研究中心表示，每一位與會的專家學者均分享許多國土計畫和區域發展上的狀況，也提供了有意義的解決方案。期待這些寶貴的建議使《國土計畫法》的全面上路不僅順遂、也更切合國家未來的發展。