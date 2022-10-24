華航2022年線上旅展10月 25 日上午 9 時正式開跑，多條航線超值限時促銷，三大全新航點台北-宿霧4800 元起 (未稅)，台北-峴港6500 元起，台北-清邁7000 元起，而國人喜愛的日本航線，如台北-琉球 (沖繩) 也只要7566起 (未稅)，萬元以下即可划算出國，購票再加碼登錄活動網站抽免費機票，玩轉全球就等這一檔。

台北國際旅展將於11月 4日登場，華航線上旅展搶先開跑，以「Looking forward to seeing you again 期待與您再次相逢」精神，在官網推出為期 35 天優惠促銷，為殷切期待出國的民眾，推出多條精選航線促銷活動。台北-福岡9790 元起(未稅)、台北-東京10947 元起(未稅)、台北-帛琉獨家航線9000元 起(未稅)；長程航線台北-布里斯本20470元起(未稅)、台北-溫哥華22250 元起(未稅)、台北-維也納25365 元起(未稅)，與旅客一起迎接久違的出國旅遊，想要聰明省錢，搭乘中華航空最好康。

華航第四季全線規劃增班五成，每週提供超過 300 班的航班服務，為歡慶新開航點，華航擴大回饋旅客，購票指定航點加碼24張免費機票大方送，線上旅展活動期間自 10 月 25 日上午09：00起至 11 月 28 日23：59止，華夏會員透過全通路購買台灣出發之華航及華信國際線航班機票（含兒童），並至活動網頁完成登錄，就有機會抽中新開航線機票，菲律賓宿霧、越南峴港、泰國清邁三大航點經濟艙來回機票各8張，搭乘華航暢遊東南亞。

為回饋華夏會員，華航官網同步線上旅展推出最愛航點票選活動，邀請會員朋友從15大航點中選出心目中最喜愛的航點，華航將自得票最高前三大航點投票者中，每航點隨機抽出8位幸運會員獲得「5折機票」，以超值半價優惠買下最想去的航線機票，輕鬆出國去。

華航與中國信託推出聯名卡獨家加碼優惠活動，10 月 25 日至 11 月 28 日ITF線上旅展期間，華航聯名卡卡友凡於華航官網購票，除享台灣出發全航線機票85 折起之購票折扣，另將獨享全卡別卡友專屬折價優惠：區域線折價1500元、長程線折價3000元(部分航線及艙等除外)，且單筆消費滿10000元以上，就有機會抽中華航區域線經濟艙不限航點機票。

聯名卡友另可參加額外贈哩活動，旅展期間凡於官網購票、華航免稅品網路預訂、機上免稅品及華航eMall 活動，消費金額累積滿3萬元（含）以上，可享最高12000哩程回饋，活動期間消費累積10萬元（含）以上，限量登錄就送華航經典頭等艙餐具。活動詳情請依華航官網聯名卡購票專區及中國信託銀行官網聯名卡公告為主。

華航也與中華電信及LINE Pay合作，華夏會員可享中華電信漫遊及上網卡85折起優惠，旅展期間使用LINE Pay購票，單筆交易滿9999搭配指定銀行卡，再享最高8％ LINE POINTS回饋，台灣出發全航線適用，最高可回饋至2000點，上華航官網購票不用人擠人也能搶便宜。